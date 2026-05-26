Semifinais da Copa do Nordeste: veja prováveis escalações e onde assistir

Foto: Paulo Paiva / Sport Club do Recife.
Foto: Paulo Paiva / Sport Club do Recife.
Publicado 26/05/2026 às 20:00

Nesta quarta-feira, serão disputados os jogos da volta das semifinais da Copa do Nordeste. O Sport recebe o Fortaleza na Ilha do Retiro e o ABC enfrenta o Vitória na Arena das Dunas. Ambas as partidas acontecem às 21h30 (de Brasília).

Sport x Fortaleza

Onde assistir

TV Aberta: SBT

Streaming: SportyNet

Como chegam as equipes

O Sport chega com vantagem para o segundo jogo. A equipe venceu o Fortaleza por 2 a 1 na Arena Castelão.

Prováveis escalações

⚫🔴 Sport

Thiago Couto, Madson, Zé Marcos, Marcelo Benevenuto e Felipinho; Zé Lucas, Biel e Yago Felipe; Barletta, Clayson e Perotti.
Técnico: Márcio Goiano.

🔵🔴 Fortaleza

Vinicius; Maílton, E. Brítez, Luan Freitas, L. Gazal e M. Lima; Pochettino, Pierre, Ryan e Luiz Fernando; J. Miritello.
Técnico: Thiago Carpini.

Arbitragem de Sport x Fortaleza

  • Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)
  • Assistentes:  Ruan Luiz De Barros Silva (AL) e Pedro Jorge Santos de Araujo (AL)
  • VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Ficha Técnica
⚫🔴 Sport x Fortaleza 🔵🔴 

Competição: Copa do Nordeste - Semifinal (volta)
Data e horário: Quarta, 27 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)
Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)
Transmissão: SBT e SportyNet

ABC x Vitória

Onde assistir

TV Aberta: TV Aratu

Youtube: Canal do Benja, TMC e SportyNet

Como chegam as equipes

O Vitória chega com vantagem para a volta, após vencer o ABC por 6 a 2 no Barradão.

Prováveis escalações

⚫⚪ ABC

Matheus Alves; Lucas Marques, Edson, Wellington Carvalho e Dudu Mandai; Jonathan, Geilson, João Pedro e Luiz Fernando; Wallyson e Igor Bahia.
Técnico: Waguinho Dias.

🔴⚫ Vitória

Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Baralhas, Zé Vítor e Martínez; Erick, Matheuzinho e Renê.
Técnico: Jair Ventura.

Arbitragem de ABC x Vitória

  • Árbitro:  Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)
  • Assistentes: Alisson Lima Damasceno (PI) e Marcio Iglesias Araujo Silva (PI)
  • VAR:  Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Ficha Técnica
⚫⚪ ABC x Vitória 🔴⚫ 

Competição: Copa do Nordeste - Semifinal (volta)
Data e horário: Quarta, 27 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)
Local: Arena das Dunas, em Natal (RN)
Transmissão: TV Aratu, Canal do Benja, TMC e SportyNet

