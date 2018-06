Sampaio Corrêa despacha o ABC e pega o Bahia na final do Nordestão

A grande final da Copa do Nordeste está definida. Depois do Bahia garantir sua vaga, na noite dessa quinta-feira foi a vez do Sampaio Corrêa se classificar. Os maranhenses venceram o ABC por 1 a 0 no Frasqueirão, em Natal, assim como já haviam feito no duelo de ida, no Castelão.

Na próxima terça-feira, o Bolívia recebe o Bahia no primeiro jogo da decisão. A finalíssima acontecerá na Fonte Nova, dia 10 de julho. O time de Salvador, atual campeão, buscará se igualar ao Vitória, que tem quatro títulos do Nordestão. Por outro lado, o Sampaio busca uma conquista inédita.

O único gol do jogo saiu de cobrança de pênalti. Aos 30 minutos do segundo tempo, Emaxwell acertou Uilliam dentro da área e o árbitro Péricles Bassols apontou a maca da cal. Quatro minutos depois, Fernando Sobral bateu e mandou para as redes.

O gol dos visitantes gerou muita revolta de boa parte dos torcedores nas arquibancadas. A partida precisou ser paralisada por cerca de 15 minutos para que o policiamento local controlasse a situação. Muitas pedras de gelo foram atacadas dentro de campo, extintores de incêndio foram utilizados por vândalos e houve tentativa de arrancar até mesmo as grades de proteção do campo.

Quando o jogo foi retomado, o ABC chegou ao empate com Erivélton, após cobrança de falta na área. O clima, no entanto, ficou tenso demais. Fora de campo, muita confusão entre torcedores e policiais, e dentro das quatro linhas os jogadores passaram a se agredir e abusar de jogadas violentas.

Emaxwell, do ABC, e Wellington Rato, do Sampaio Corrêa, foram expulsos. E apesar da sensação de que não havia mais condições da partida continuar, o árbitro levou o jogo até o minuto final do acréscimo. O placar, no entanto, não mudou, e o Sampaio Corrêa pôde fazer sua festa.