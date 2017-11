Possível suspensão ao Peru pode beneficiar Chile ou Itália com vaga na Copa de 2018

Segundo o jornal peruano Libero, a seleção do Peru corre o risco de ser excluída da Copa do Mundo da Rússia em 2018. Com isso, seleções que fracassaram nas eliminatórias seriam as substitutas naturais.

O atual campeão da Copa América Chile (10ª posição) e a tetracampeã Itália (14ª) são as equipes de posição mais alta no ranking da Fifa que não se classificaram para a Copa e seriam beneficiadas pela exclusão do Peru.

A exclusão pode ocorrer se o projeto apresentado pela congressista peruana Paloma Noceda, que limitaria a autonomia da Federação Peruana de Futebol, for aprovado.

A Fifa não permite interferência de governos nas federações filiadas. Portanto, aquelas que não cumprirem essa exigência estão sujeitas a uma suspensão ou exclusão de competições organizadas pela entidade, o que se encaixa no atual momento do Peru.

A congressista Paloma Noceda nega que seu projeto tornará a Federação Peruana um órgão do governo, dizendo que se trata apenas de fiscalização da Federação por parte do IPD (Instituto Peruano do Esporte).