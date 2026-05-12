Jacuipense x Palmeiras: veja onde assistir ao duelo pela Copa do Brasil

O Palmeiras enfrenta o Jacuipense nesta quarta-feira, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio do Café, em Londrina (PR). No duelo de ida, o Alviverde venceu por 3 a 0.
Onde assistir
- Streaming: Prime Video (pago).
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Como chegam as equipes
O Jacuipense chega ao duelo em má fase na temporada. Nas últimas 10 partidas, a equipe baiana venceu apenas duas, enquanto empatou uma e perdeu sete partidas.
O desempenho da equipe nas competições também deixa a desejar. Após um início promissor, alcançando as semifinais do Campeonato Baiano, o Jacuipense começou mal na Série D e na Copa do Nordeste. Eliminado na primeira fase do regional, o time tem apenas sete pontos no Brasileiro e está perto da eliminação na primeira fase.
Por sua vez, o Palmeiras vem em grande fase. Apesar de ter tropeçado no último jogo, contra o Remo, a temporada da equipe de Abel Ferreira é irretocável. O Alviverde lidera o Campeonato Brasileiro, seu grupo na Libertadores e já encaminhou a vaga na próxima fase da Copa do Brasil.
Neste ano, o Palmeiras entrou em campo 32 vezes, venceu 22, empatou sete e perdeu apenas três. Além disso, são 51 gols marcados e apenas 24 tentos sofridos.
Arbitragem
- Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
- Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)
- VAR: Heber Roberto Lopes (SC)