Apostas

Cruzeiro x Goiás pela Copa do Brasil: veja prováveis escalações e onde assistir

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 11/05/2026 às 20:00

Valendo vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Cruzeiro recebe o Goiás pelo jogo de volta da quinta fase, nesta terça-feira. O jogo será realizado no Mineirão, em Belo Horizonte, a partir das 21h30 (de Brasília).

Onde assistir Cruzeiro x Goiás?

TV: SporTV e Premiere
Youtube: GE TV

Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Como chegam as equipes?

Na partida de ida, que aconteceu no dia 22 de abril, Cruzeiro e Goiás empataram em 2 a 2, no Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO). Com o resultado, a classificação para a próxima fase está em aberto.

O Cruzeiro vem de vitória por 2 a 1 sobre o Bahia pelo Brasileirão, resultado que deixou a Raposa na 11ª colocação do campeonato. Já o Goiás voltou a vencer após quatro partidas pela Série B do Brasileiro, no último sábado, quando derrotou o Vila Nova por 1 a 0. Com a vitória, o clube goiano também fica em 11ª posição.

Prováveis escalações

🔵⚪ Cruzeiro

Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Gerson, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge.
Técnico: Artur Jorge

🟢⚪ Goiás

Tadeu; Rodrigo Soares, Lucas Ribeiro, Ramon Menezes e Djalma; Baldória, Lucas Rodrigues, Gegê e Lucas Lima; Jean Carlos e Anselmo Ramon.
Técnico: Daniel Paulista

Arbitragem de Cruzeiro x Goiás

  • Árbitro: a definir
  • Assistentes: a definir
  • VAR: a definir

Ficha técnica
🔵⚪Cruzeiro x Goiás 🟢⚪

Competição: Copa do Brasil - 5ª Fase (Volta)
Data e horário: 12 de maio de 2026 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Próximos jogos

Cruzeiro

Jogo: Palmeiras x Cruzeiro
Competição: Campeonato Brasileiro - 16ª rodada
Data e hora: Sábado, 16 de maio de 2026, às 21h (de Brasília)
Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Goiás

Jogo: Goiás x Botafogo-SP
Competição: Brasileirão Série B - 9ª rodada
Data e hora: Sábado, 16 de maio de 2026, às 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO)

Conteúdo Patrocinado