Cruzeiro x Goiás pela Copa do Brasil: veja prováveis escalações e onde assistir

Valendo vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Cruzeiro recebe o Goiás pelo jogo de volta da quinta fase, nesta terça-feira. O jogo será realizado no Mineirão, em Belo Horizonte, a partir das 21h30 (de Brasília).
— Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) May 10, 2026
Onde assistir Cruzeiro x Goiás?
TV: SporTV e Premiere
Youtube: GE TV
Como chegam as equipes?
Na partida de ida, que aconteceu no dia 22 de abril, Cruzeiro e Goiás empataram em 2 a 2, no Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO). Com o resultado, a classificação para a próxima fase está em aberto.
O Cruzeiro vem de vitória por 2 a 1 sobre o Bahia pelo Brasileirão, resultado que deixou a Raposa na 11ª colocação do campeonato. Já o Goiás voltou a vencer após quatro partidas pela Série B do Brasileiro, no último sábado, quando derrotou o Vila Nova por 1 a 0. Com a vitória, o clube goiano também fica em 11ª posição.
Prováveis escalações
🔵⚪ Cruzeiro
Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Gerson, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge.
Técnico: Artur Jorge
🟢⚪ Goiás
Tadeu; Rodrigo Soares, Lucas Ribeiro, Ramon Menezes e Djalma; Baldória, Lucas Rodrigues, Gegê e Lucas Lima; Jean Carlos e Anselmo Ramon.
Técnico: Daniel Paulista
Arbitragem de Cruzeiro x Goiás
- Árbitro: a definir
- Assistentes: a definir
- VAR: a definir
Ficha técnica
Próximos jogos
Cruzeiro
Jogo: Palmeiras x Cruzeiro
Competição: Campeonato Brasileiro - 16ª rodada
Data e hora: Sábado, 16 de maio de 2026, às 21h (de Brasília)
Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)
Goiás
Jogo: Goiás x Botafogo-SP
Competição: Brasileirão Série B - 9ª rodada
Data e hora: Sábado, 16 de maio de 2026, às 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO)