Fluminense segura empate com Operário e decide vaga na Copa do Brasil no Maracanã

Em um jogo de poucas emoções, o Fluminense segurou o empate sem gols contra o Operário-PR na noite desta quinta-feira, no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR), no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

Situação no confronto

Com o resultado, a definição de quem irá às oitavas de final acontecerá no duelo de volta. A bola rola no próximo dia 12 de maio (terça-feira), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

FICHA TÉCNICA

⚫ ⚪ OPERÁRIO 0 x 0 FLUMINENSE 🟢 🔴 ⚪

🏆 Competição: Copa do Brasil (jogo de ida da quinta fase)

🏟️ Local: Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR)

📅 Data: 23 de abril de 2026 (quinta-feira)

⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

🟨 Cartões amarelos: Boschilia e Pablo (Operário) / Otávio e Castillo (Fluminense)

🟥 Cartões vermelhos: Nenhum

Arbitragem

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Escalações

OPERÁRIO: Vágner; Mikael Doka (Maguinho), Cuenú, Miranda e Moraes; Índio (Neto Paraíba), Vinicius Diniz e Boschilia; Aylon (Pedro Vilhena), Caio Dantas (Pablo) e Berto (Felipe Augusto).

Técnico: Luizinho Lopes

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Millán e Renê; Martinelli (Otávio), Hércules (Arana) e Alisson; Serna (Castillo), Canobbio e John Kennedy.

Técnico: Luis Zubeldía

Fim de jogo. Operário-PR 0x0 Fluminense. A decisão da vaga na próxima fase da Copa do Brasil será no Maracanã, dia 12 de maio, às 21h30. VAMOS, FLUZÃO! pic.twitter.com/Nw8HioCfCT — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 24, 2026

Como foi o jogo?

O primeiro tempo foi de um jogo com nenhuma oportunidade clara de gol. As melhores tentativas das duas equipes foram em finalizações de fora da área ou em chutes travados por defensores. Os goleiros de Operário e Fluminense, por exemplo, saíram de campo sem sequer sujar o uniforme.

O principal lance do primeiro aconteceu logo nos primeiros minutos, quando o volante Martinelli sentiu dores e deixou o campo machucado para a entrada de Otávio.

Segundo tempo

Com nove minutos da segunda etapa, o Operário quase abriu o placar. Boschilia tabelou com Caio Dantas e recebeu de volta na entrada da área. O meia finalizou, mas Fábio defendeu e mandou para escanteio.

O restante do segundo tempo correu do mesmo jeito que o primeiro, com poucas emoções e sem grandes chances de gol. O resultado, assim, foi um retrato do que foi o jogo.

Próximos jogos

OPERÁRIO ⚫ ⚪

Operário x Fortaleza (sexta rodada da Série B do Brasileiro)

(sexta rodada da Série B do Brasileiro) Data e horário: 26/04 (domingo), às 18h (de Brasília)

Local: Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR)

FLUMINENSE 🟢 🔴 ⚪