De olho em vaga e prêmio, Timão visita a Chape pela Copa do Brasil

Depois de disputar a 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro na Arena Condá, casa da Chapecoense, o Corinthians retornará ao estádio catarinense para o confronto de quarta-feira, agora válido pela Copa do Brasil. Diante da equipe comandada por Guto Ferreira, o Timão jogará às 21h45 (horário de Brasília) por uma vaga nas semifinais do torneio de mata-mata nacional.

Como ganharam a partida de ida por 1 a 0, os comandados de Osmar Loss vão para o embate de volta com a vantagem do empate. Caso o time de Chapecó vença por um gol de diferença, seja qual for o placar, a disputa irá para os pênaltis. Triunfo por dois ou mais gols de diferença a favor da Chape classifica o clube às semifinais.

Ambas as equipes têm uma motivação extra para conquistar a classificação. Além da vitória significar o título e uma vaga garantida na próxima edição da Libertadores, o vencedor também embolsará uma quantia de R$ 6,5 milhões, significativa para os cofres dos clubes.

Para a partida, Osmar Loss tem uma dúvida. O atacante Clayson, que esguichou água em torcedores da Chapecoense depois de ser provocado no domingo, reclamou de dores na coxa esquerda e virou problema de última hora. Os possíveis substitutos são Marquinhos Gabriel, Mateus Vital, Araos e Jonathas.

Após a derrota do Timão no último domingo, justamente contra a Chape, o lateral direito Fagner pregou a necessidade de calma para a equipe. “Em futebol, tudo é possível. Vamos trabalhar para minimizar os erros e sair daqui classificados. Já temos o alerta, sabemos o que pode acontecer. Vamos trabalhar bem para não sermos surpreendidos”, falou.

A Chapecoense, por outro lado, tem motivos de sobra para acreditar na classificação. Jogando em seus domínios nesta temporada, a equipe verde perdeu somente duas partidas: contra o Nacional, pela segunda fase da Libertadores, e diante do Figueirense, na final do Campeonato Catarinense.

Além disso, o time de Guto Ferreira vai com um bom momento para o confronto decisivo, já que quebrou uma ruim sequência de sete jogos sem vencer justamente diante do Corinthians. Caso o placar do último domingo (2 a 1 para a Chape) se repita nesta quarta-feira, o confronto irá para as penalidades máximas.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE x CORINTHIANS

Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Data: 15 de agosto de 2018, quarta-feira

Horário: 21h45 (horário de Brasília)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (Fifa-GO) e Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG)

CHAPECOENSE: Jandrei; Eduardo, Rafael Thyere, Douglas e Bruno Pacheco; Marcio Araújo, Amaral, Victor Andrade, Yann Rolim (Doffo) e Diego Torres; Leandro Pereira

Técnico: Guto Ferreira

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Henrique e Danilo Avelar; Gabriel, Douglas, Pedrinho, Jadson, Romero e Clayson (Marquinhos Gabriel)

Técnico: Osmar Loss