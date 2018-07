Corinthians recebe a Chape e abre caminho mais curto em busca de título

O Corinthians abre nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na sua arena, as quartas de final da Copa do Brasil, caminho mais curto da equipe na busca por um título neste segundo semestre. Distante apenas seis jogos de uma conquista nacional, o Alvinegro recebe a Chapecoense para tentar abrir uma vantagem na luta por uma vaga na semifinal, que será concluída no dia 15 deste mês, na Arena Condá.

Embalado por duas vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Timão também vai dar início a um mês decisivo para as suas pretensões em 2018. Além do embate pela copa nacional, o clube fechará o primeiro turno do torneio de pontos corridos e abrirá o mata-mata da Copa Libertadores da América, contra o Colo-Colo. Maratona que, de acordo com os atletas, não fará o clube modificar seu foco ou priorizar uma das competições.

“É o momento de virar a chave, né. Desligar a do Brasileiro e ligar a da Copa do Brasil, uma competição diferente, com menos jogos, precisa estar sempre atento. Qualquer partida abaixo pode prejudicar a gente”, explicou o meia Pedrinho, que deve ser mantido entre os titulares devido à ausência de Jonathas, machucado. Roger, o outro centroavante, não pode atuar no torneio por já ter defendido o Internacional nas fases anteriores.

Além da busca pelo título com um caminho mais curto neste segundo semestre, o Timão vai experimentar pela primeira vez um duelo apitado com auxílio do VAR (árbitro assistente de vídeo, em inglês). Com bastante repercussão na Copa do Mundo, a ferramenta foi elogiada pelo goleiro Cássio, que presenciou sua utilização durante o Mundial e acredita em um benefício grande pela implantação do auxílio aos árbitros.

“Vai ter menos erros, a gente vê infelizmente no futebol brasileiro ainda muitos erros. Vai ajudar os árbitros, na Copa foi positivo, vai ter momentos de interpretação, que nem o VAR vai resolver. Mas a gente não quer que ajude nem prejudique, queremos o correto. E acredito que o VAR vai ser para o bem”, projetou o arqueiro.

Do outro lado, a Chape chega para o duelo sem ter vencido nenhum dos jogos realizados após a parada da Copa do Mundo, com três empates e uma derrota, mas confiante na possibilidade de avançar no mata-mata. “Momento de superação. A equipe estava bem na partida contra o Grêmio. Levamos o gol cedo, mas tivemos uma atenção maior depois para empatar e tentar virar. A vitória não veio, mas o empate está de bom tamanho”, disse o volante Elicarlos.

O elenco chega um pouco desfalcado devido ao amistoso contra o Torino, a ser realizado também nesta quarta-feira, às 16h30 (de Brasília), na Itália. Ainda que tenha levado apenas alguns juvenis e poucos representantes do time de cima, o time catarinense perdeu opções como Alan Ruschel e Leandro Pereira para o embate. Por outro lado, o atacante Victor Andrade, regularizado na segunda-feira, é a novidade entre os relacionados.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X CHAPECOENSE

Local: Arena Corinthians, em São Paulo (SP)

Data: 1º de agosto de 2018, quarta-feira

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Alessandro Alvaro Rocha de Matos

VAR: Pericles Bassols (principal), Bruno Boschilia e Dewson Freitas (apoio)

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Henrique e Danilo Avelar; Gabriel (Léo Santos) e Douglas; Romero, Pedrinho, Jadson e Mateus Vital

Técnico: Osmar Loss

CHAPECOENSE: Jandrei; Eduardo, Nery Bareiro, Douglas e Bruno Pacheco; Márcio Araújo, Elicarlos e Yann Rolim; Wellington Paulista, Osman e Bruno Silva

Técnico: Gilson Kleina