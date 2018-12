Copa do Brasil: Corinthians pega campeão da Série D; Santos enfrenta o Altos-PI

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu nesta quinta-feira os confrontos e chaves das primeiras fases da Copa do Brasil do ano que vem. Dentre os chamados grandes, o destaque fica para o Corinthians, vice-campeão em 2018, que terá pela frente o Ferroviário-CE, campeão da Série D, e o Santos, com encontro marcado com o Altos-PI. Botafogo, frente ao Campinense-PB, o Fluminense, contra o River-PI, e o Vasco, diante do Juazeirense-BA, são os outros

Tanto a primeira quanto a segunda fase do torneio são disputadas em jogo único, na casa dos times piores ranqueados na disputa, com vantagem do empate para os visitantes. Ou seja, tanto o Timão quanto o Peixe definirão o destino fora de casa podendo empatar para avançar. A competição tem início marcado para o dia 6 de fevereiro, abrindo o calendário de competições nacionais no futebol brasileiro.

As chaves definirão os classificados até a quarta fase, quando haverá um novo sorteio entre os dez times que sobrarem para saber quem estará nas oitavas de final ao lado dos oito participantes da Libertadores, do Fortaleza, campeão da Série B de 2018, do Sampaio Corrêa, campeão da Copa do Nordeste, e do Paysandu, campeão da Copa Verde.

O Alvinegro, que anunciou a chegada de Ramiro nesta quinta, terá pela frente o Ferrinho. Depois, há boas chances de os corintianos encararem o Guarani de Osmar Loss, na segunda fase. A equipe campineira encara o Avenida-RS e, caso ambos passem, fará um enfrentamento paulista com o Timão. Dessa vez, porém, o Corinthians atuaria em sua Arena.

O Bugre, no entanto, não é o único time de tradição que caiu no lado corintiano. O Ceará, que terminou bem o Brasileiro e se manteve na Série A, é o possível adversário na terceira fase, essa disputa em dois jogos. Além do clube do Parque São Jorge, apenas o Vasco (Avaí), o Bahia (Goiás) e a Chapecoense (CSA-AL) podem encarar um time de Série A antes da quarta fase. A diferença é que, diferentemente do Vozão, os outros três vieram da Série B em 2018.

Outro grande paulista na disputa, o Santos pode no máximo enfrentar um time de Série B no caminho até a quarta fase: o Atlético-GO, que caiu na chave 7, a mesma que a sua. Antes, o Peixe, e os goianos, terão de passar por dois compromissos prévios. No caso dos paulistas, o Altos-PI e o vencedor da disputa entre Sobradinho-DF e América-RN.