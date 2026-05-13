Confiança x Grêmio pela Copa do Brasil: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta quinta-feira, o Grêmio visita o Confiança pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. O confronto que vale vaga para as oitavas de final será realizado na Arena Batistão, em Aracaju, a partir das 19h (de Brasília).

FOCO NA PREPARAÇÃO 💪🏾🇪🇪 A manhã foi marcada por atividades técnicas visando o duelo de quinta-feira pela #CopaDoBrasil2026. 📷: Lucas Uebel | Grêmio FBPA Leia mais em https://t.co/EZPEggvoLa pic.twitter.com/pqh1Lb4MCg — Grêmio FBPA (@Gremio) May 12, 2026

Onde assistir Confiança x Grêmio?

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Como chegam as equipes?

No dia 21 de abril, o Grêmio venceu o Confiança por 2 a 0, na Arena do Grêmio, pela partida de ida. Com isso, o clube gaúcho tem a vantagem de perder a partida até por um gol de diferença. Já o Confiança precisa de uma vitória com três gols de vantagem. Em caso de triunfo por dois gols, a definição da vaga será nos pênaltis.

O Grêmio vem de derrota contra o Flamengo por 1 a 0, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. O Confiança, por sua vez, não vence há cinco partidas e chega após perder para o Ituano por 1 a 0, em Itu (SP), pela Série C do Brasileirão.

Prováveis escalações

Grêmio

Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Perez, Nardoni, Willian e Gabriel Mec; Amuzu e Carlos Vinícius.

Técnico: Luis Castro

Confiança

Rafael Pascoal; Weriton, Lucas Cunha, Mantovani e Kelvyn; Lorran, Renilson, Gabriel Zeca e PK; João Pedro e Danielzinho.

Técnico: Cláudio Caçapa

Arbitragem de Confiança x Grêmio

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Lucas Paulo Torezin (PR) Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Andrey Luiz de Freitas (PR) VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Ficha Técnica

Confiança x Grêmio

Competição: Copa do Brasil - 5ª Fase (Volta)

Data e horário: Quinta, 14 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)

Local: Arena Batistão, em Aracaju (SE)

Próximos jogos

Grêmio

Jogo: Bahia x Grêmio

Competição: Campeonato Brasileiro - 16ª rodada

Data e hora: Domingo, 17 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Confiança

Jogo: Confiança x Maranhão

Competição: Brasileirão Série C - 7ª rodada

Data e hora: Segunda, 18 de maio de 2026, às 20h (de Brasília)

Local: Arena Batistão, em Aracaju (SE)