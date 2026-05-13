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Confiança x Grêmio pela Copa do Brasil: veja prováveis escalações e onde assistir

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FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 13/05/2026 às 20:00

Nesta quinta-feira, o Grêmio visita o Confiança pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. O confronto que vale vaga para as oitavas de final será realizado na Arena Batistão, em Aracaju, a partir das 19h (de Brasília).

Onde assistir Confiança x Grêmio?

Streaming: Prime Video

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Como chegam as equipes?

No dia 21 de abril, o Grêmio venceu o Confiança por 2 a 0, na Arena do Grêmio, pela partida de ida. Com isso, o clube gaúcho tem a vantagem de perder a partida até por um gol de diferença. Já o Confiança precisa de uma vitória com três gols de vantagem. Em caso de triunfo por dois gols, a definição da vaga será nos pênaltis.

O Grêmio vem de derrota contra o Flamengo por 1 a 0, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. O Confiança, por sua vez, não vence há cinco partidas e chega após perder para o Ituano por 1 a 0, em Itu (SP), pela Série C do Brasileirão.

Prováveis escalações

🔵 Grêmio

Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Perez, Nardoni, Willian e Gabriel Mec; Amuzu e Carlos Vinícius.
Técnico: Luis Castro

⚪ Confiança

Rafael Pascoal; Weriton, Lucas Cunha, Mantovani e Kelvyn; Lorran, Renilson, Gabriel Zeca e PK; João Pedro e Danielzinho.
Técnico: Cláudio Caçapa

Arbitragem de Confiança x Grêmio

  • Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
  • Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
  • VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Ficha Técnica
⚪ Confiança x Grêmio 🔵

Competição: Copa do Brasil - 5ª Fase (Volta)
Data e horário: Quinta, 14 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
Local: Arena Batistão, em Aracaju (SE)

Próximos jogos

Grêmio

Jogo: Bahia x Grêmio
Competição: Campeonato Brasileiro - 16ª rodada
Data e hora: Domingo, 17 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Confiança

Jogo: Confiança x Maranhão
Competição: Brasileirão Série C - 7ª rodada
Data e hora: Segunda, 18 de maio de 2026, às 20h (de Brasília)
Local: Arena Batistão, em Aracaju (SE)

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