Confiança x Grêmio pela Copa do Brasil: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta quinta-feira, o Grêmio visita o Confiança pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. O confronto que vale vaga para as oitavas de final será realizado na Arena Batistão, em Aracaju, a partir das 19h (de Brasília).
FOCO NA PREPARAÇÃO 💪🏾🇪🇪 A manhã foi marcada por atividades técnicas visando o duelo de quinta-feira pela #CopaDoBrasil2026.
📷: Lucas Uebel | Grêmio FBPA
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— Grêmio FBPA (@Gremio) May 12, 2026
Onde assistir Confiança x Grêmio?
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Como chegam as equipes?
No dia 21 de abril, o Grêmio venceu o Confiança por 2 a 0, na Arena do Grêmio, pela partida de ida. Com isso, o clube gaúcho tem a vantagem de perder a partida até por um gol de diferença. Já o Confiança precisa de uma vitória com três gols de vantagem. Em caso de triunfo por dois gols, a definição da vaga será nos pênaltis.
O Grêmio vem de derrota contra o Flamengo por 1 a 0, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. O Confiança, por sua vez, não vence há cinco partidas e chega após perder para o Ituano por 1 a 0, em Itu (SP), pela Série C do Brasileirão.
Prováveis escalações
Grêmio
Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Perez, Nardoni, Willian e Gabriel Mec; Amuzu e Carlos Vinícius.
Técnico: Luis Castro
Confiança
Rafael Pascoal; Weriton, Lucas Cunha, Mantovani e Kelvyn; Lorran, Renilson, Gabriel Zeca e PK; João Pedro e Danielzinho.
Técnico: Cláudio Caçapa
Arbitragem de Confiança x Grêmio
- Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
- Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
- VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Ficha Técnica
Confiança x Grêmio
Competição: Copa do Brasil - 5ª Fase (Volta)
Data e horário: Quinta, 14 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
Local: Arena Batistão, em Aracaju (SE)
Próximos jogos
Grêmio
Jogo: Bahia x Grêmio
Competição: Campeonato Brasileiro - 16ª rodada
Data e hora: Domingo, 17 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
Confiança
Jogo: Confiança x Maranhão
Competição: Brasileirão Série C - 7ª rodada
Data e hora: Segunda, 18 de maio de 2026, às 20h (de Brasília)
Local: Arena Batistão, em Aracaju (SE)