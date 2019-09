Carol Portaluppi promete sorteio de ingressos para final e Athletico-PR não perdoa

Antes mesmo do finalista da Copa do Brasil ter sido definido, Carol Portaluppi, filha de Renato Gaúcho, utilizou sua conta oficial no Instagram para divulgar um sorteio de dois ingressos para a decisão. Com a eliminação do Grêmio para o Athletico-PR nos pênaltis, contudo, a publicação rendeu memes nas redes sociais.

Logo após o anúncio do sorteio diversos torcedores já movimentaram a conta de Carol Portaluppi, alertando para a possibilidade do time comandado por seu pai acabar eliminado. Por conta da polêmica, portanto, ela decidiu cancelar a promoção.

“Gente, terei que cancelar esse sorteio pois alguns não entenderam a magia do sorteio e quiseram estragá-lo…Apenas quis dar mais emoção ao jogo de hoje que poderia nos levar à final e daí ALGUÉM levaria dois ingressos para a final. Ninguém me viu dizer que já estávamos na final. De qualquer forma, volto quando acabar o jogo”, escreveu.

O estrago, contudo, já estava feito. Após a classificação do Athletico-PR sobre os gremistas nos pênaltis, o próprio perfil do Furacão no Twitter ironizou o fato.

“Vai precisar dos ingressos pro sorteio? #VivaOFuracão #FuracãoNaFinal #EuAcreditoNoFuracão”, publicou, sem citar Carol Portaluppi.