Bragantino x Mirassol pela Copa do Brasil: veja prováveis escalações e onde assistir

Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino.
Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino.
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 21/04/2026 às 20:00

Nesta quarta-feira, Red Bull Bragantino e Mirassol se enfrentam pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. A partida será realizada no Estádio Cícero de Souza Marques, a partir das 21h30 (de Brasília).

Onde assistir Bragantino x Mirassol?

O jogo terá transmissão do Prime Video (streaming).

Como chegam?

O Bragantino, que ocupa a oitava posição do Campeonato Brasileiro, com 17 pontos, venceu o Remo por 4 a 2 na última partida, disputada também no Cícero de Souza Marques. Já o Mirassol, que viveu uma temporada histórica em 2025, ocupa o 18° lugar da Série A, com nove pontos. A equipe venceu o Internacional, no Beira Rio, por 2 a 0 na última rodada.

Prováveis escalações

Bragantino: Volpi, Hurtado, Alix Vinicius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Sosa; Vinicinho, Pitta e Lucas Barbosa;
Técnico: Vagner Mancini

Mirassol: Walter, Igor Formiga, Lucas Oliveira, João Victor e Reinaldo; Shaylon, Neto Moura e José Aldo; Alesson, André Luís e Edson Carioca.
Técnico: Rafael Guanaes

Arbitragem

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)
Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Ficha Técnica

Confronto: Bragantino x Mirassol
Competição: Copa do Brasil - 5ª Fase (Ida)
Data e horário: Quarta, 22 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)
Transmissão: Prime Video

