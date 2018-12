Conmebol confirma que Morumbi receberá três jogos da Copa América

A Conmebol confirmou na tarde desta terça-feira que o estádio do São Paulo, o Morumbi, receberá mais dois jogos da Copa América de 2019, além da abertura do torneio, conforme antecipado pela Gazeta Esportiva. Serão 26 partidas distribuídas nos seis estádios da competição, que será disputada entre os dias 14 de junho e 7 de julho do ano que vem.

Segundo calendário definido pela Conmebol e pelo Comitê Organizador Local, o jogo de abertura terá a Seleção Brasileira em campo no dia 14, às 21h30 (de Brasília). O Morumbi sediará também outras duas partidas na fase de grupos. A final, por sua vez, será realizada no Maracanã, no dia 7 de julho, às 17 horas.

Além do Cícero Pompeu de Toledo, que atualmente passa por reformas, a Arena Corinthians receberá três jogos. Já a Arena Fonte Nova (Salvador), Arena do Grêmio (Porto Alegre), o Mineirão (Belo Horizonte) e o Maracanã (Rio de Janeiro) terão cinco partidas cada.

A Copa América de 2019 será disputada por 12 seleções. Além do Brasil, participarão do torneio Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela, Japão e Catar, sendo estes dois últimos convidados pela organização.

A Conmebol fará o sorteio para definir os grupos da Copa América no dia 24 de janeiro, no Rio de Janeiro. A entidade usará o ranking da Fifa, a ser divulgado em 20 de dezembro, como base para definir os cabeças de chave.