Arena Corinthians substitui Allianz Parque como sede da Copa América

A Arena Corinthians será uma das sedes da próxima Copa América, realizada no Brasil entre 14 de junho e 7 de julho de 2019. Na tarde desta sexta-feira, a Conmebol anunciou que o estádio do Timão, em Itaquera, vai substituir o Allianz Parque, casa do rival Palmeiras, na lista de sedes da competição.

A mudança foi decidida em comum acordo por todas as partes e foi aprovada pelo conselho da Conmebol ainda nesta sexta-feira. O motivo da mudança foi a agenda do Allianz Parque, que tem compromissos comerciais com sócios e patrocinadores firmados pela gestão do estádio, feita pela empresa WTorre.

“A mudança de estádio foi decidida em comum acordo pelas partes em função de compromissos comerciais assumidos pela gestão do Allianz Parque com sócios e patrocinadores que não puderam ser conciliados com a organização da Copa América 2019“, diz o comunicado oficial da Conmebol.

“O novo estádio oficial está alinhado com o objetivo do Comitê Organizador Local de ter estádios modernos, com grande capacidade de público, combinando arenas utilizadas na Copa do Mundo da Fifa com outras que anida não participaram dos grandes eventos realizados no Brasil”.

Com isso, a Arena Corinthians será uma das duas sedes de São Paulo na Copa América ao lado do Morumbi, casa do São Paulo. Além da capital paulista, a competição terá sede, também, em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Salvador.

