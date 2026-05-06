Saiba data, horário e local da final da Champions entre PSG e Arsenal

Com a classificação do Paris Saint-Germain diante do Bayern de Munique nesta quarta-feira, a final da Champions League está definida. Na grande decisão da competição, o time francês enfrentará o Arsenal, que eliminou o Atlético de Madrid, na última terça-feira.

Saiba detalhes do duelo

A final acontecerá no dia 30 de maio, um sábado, às 13h (de Brasília), na Puskás Aréna, em Budapeste, capital da Hungria.

Inaugurado em 2019, o estádio já foi palco da final da Europa League em 2023 e da Supercopa da Uefa em 2020. A decisão de 2026, no entanto, marcará a primeira vez que a Hungria receberá uma final da principal competição de clubes do continente.

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Como a final foi definida?

O PSG chegou à final após eliminar o Bayern de Munique na semifinal. No primeiro duelo, que aconteceu no Parque dos Príncipes, o time francês venceu por 5 a 4, após ter aberto um 5 a 2 no placar. No confronto de volta, na Allianz Arena, Kvaratskhelia inaugurou o marcador para os visitantes, que sofreram empate com gol de Kane, mas não foi o suficiente para perderem a vaga.

Para alcançar a decisão, o PSG eliminou também Chelsea e Liverpool.

O Arsenal, por sua vez, despachou o Atlético de Madrid na semifinal, após empatar o jogo de ida em 1 a 1, na Espanha, e vencer por 1 a 0, com gol de Saka, na Inglaterra. O time inglês eliminou nas fases anteriores o Bayer Leverkusen e o Sporting.