PSG elimina o Bayern e busca bi da Champions contra o Arsenal

Atual campeão, o Paris Saint-Germain está na final da Liga dos Campeões pela segunda vez consecutiva e busca o bicampeonato. Nesta quarta-feira, o time comandado por Luis Henrique empatou com o Bayern de Munique por 1 a 1, na Allianz Arena, em Munique, e vai enfrentar o Arsenal na decisão.

No jogo de ida da semifinal, os franceses venceram por 5 a 4, no Parque dos Príncipes, em Paris, e chegaram para a segunda partida com vantagem mínima no placar agregado.

Situação do confronto

Agora, o PSG enfrenta o Arsenal, que venceu o Atlético de Madrid por 1 a 0 no jogo de volta da outra semifinal e voltou à decisão após 20 anos.

A final da Liga dos Campeões será disputada no dia 30 de maio, às 13h (de Brasília), na Puskás Aréna, em Budapeste.

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📋 Resumo do jogo

🔴⚪BAYERN DE MUNIQUE 1 x 1 PARIS SAINT-GERMAIN🔵🔴

🏆 Competição: Semifinal da Liga dos Campeões (volta)

🏟️ Local: Allianz Arena, em Munique

📅 Data: 06 de maio de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

Gols

⚽Ousmane Dembélé, aos 2’ do 1ºT (PSG)

⚽Harry Kane, aos 48' do 2ºT (Bayern)

Como foi o jogo

O Paris Saint-Germain inaugurou o placar logo aos dois minutos de jogo. A jogada começou no campo de defesa, até que Kvaratskhelia conseguiu uma tabela com Fabian Ruiz e, já dentro da área alemã, encontrou Dembélé livre para aumentar a vantagem dos franceses no placar agregado.

Depois do gol, o Bayern passou a pressionar e chegou com perigo algumas vezes ao gol de Safonov. Ainda no primeiro tempo, Vitinha tentou afastar bola de dentro da área e pegou no braço de João Neves. Mesmo com muita reclamação do Bayern, a arbitragem não marcou a penalidade.

Já na etapa complementar, mesmo com a vantagem, o PSG chegou com mais perigo que o Bayern. Aproveitando a pressão do alemães, o time de Luis Henrique saiu em contra-ataque rápido com Doue, que finalizou as jogadas, mas parou em boas defesas de Neuer.

Nos minutos finais do jogo, o Bayern arriscou duas finalizações seguidas, mas parou na defesa parisiense antes de chegar ao gol de Safonov. Os jogadores, mais uma vez, reclamaram de toque na mão, mas o árbitro não marcou. Já nos acréscimos, Harry Kane empatou a partida, as não foi o suficiente para evitar a eliminação do Bayern na semifinal da Liga dos Campeões.

Próximos jogos

PSG

PSG x Brest (Campeonato Francês)

Data e horário: 10 de maio de 2026 (domingo) 16h

Local: Parque dos Príncipes, em Paris

Bayern de Munique

Wolfsburg x Bayern (Campeonato Alemão)

Data e horário: 09 de maio de 2026 (sábado) 13h30

Local: Volkswagen Arena, em Wolfsburg