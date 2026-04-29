Com gols de pênalti, Atlético e Arsenal empatam ida pela semifinal da Champions

Nesta quarta-feira, Arsenal e Atlético de Madrid empataram em 1 a 1 no Riyadh Air Metropolitano, em jogo válido pela partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões. Os gols do duelo foram marcados Gyokeres e Julián Álvarez.

Situação do confronto

Com o resultado, o confronto fica totalmente em aberto para o jogo de volta na próxima terça-feira, no Emirates Stadium, às 16h (de Brasília). Em caso de empate no tempo normal, haverá prorrogação. Se o resultado persistir, as equipes decidirão a vaga para a final nos pênaltis.

📋 Resumo do jogo

🔴⚪ATLÉTICO DE MADRID 1 x 1 ARSENAL ⚪🔴

🏆 Competição: Liga dos Campeões - Quartas de final

🏟️ Local: Riyadh Air Metropolitano, Madrid (ESP)

📅 Data: 29 de abril de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

Gols

⚽Viktor Gyokeres, aos 44' do 1ºT (Arsenal)

⚽Julián Álvarez, aos 10' do 2ºT (Atlético de Madrid)

Como foi o jogo

Primeiro tempo

No primeiro tempo, as equipes não se expuseram muito e o jogo ficou travado no meio de campo. Apesar disso, Álvarez chegou com perigo em finalização de fora da área aos oito minutos, mas foi o Arsenal quem abriu o placar. Aos 44, Gyokeres foi derrubado dentro da área por Hancko e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, o sueco bateu cruzado firme, sem chances para Oblak.

Segundo tempo

Aos quatro do segundo tempo, Julián Álvarez levou perigo ao gol de Raya em cobrança de falta, que bateu na rede pelo lado de fora. A pressão do time da casa continuou cinco minutos depois, quando Lookman invadiu a área e parou em Raya. No rebote, Griezmann foi travado por Saliba.

Aos 10, após cobrança de escanteio, Llorente chutou de fora da área e Ben White bloqueou com a mão. Na batida do pênalti, que foi assinalado após revisão no VAR, Julián Álvarez chutou no ângulo para empatar a partida.

Aos 35 minutos, Eze recebeu um pisão de Hancko dentro da área e Danny Makkelie marcou a terceira penalidade da partida. No entanto, o árbitro foi ao monitor e anulou o penal depois de rever o vídeo do lance.

Próximos jogos

Atlético de Madrid

Enfrenta o Valencia, no Mestalla, pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol

Arsenal