Avaí é surpreendido pelo Marcílio e perde mais uma no Catarinense

Depois de ser superado pelo Figueirense no clássico, o Avaí voltou a perder no Catarinense nesta quarta-feira. Em confronto válido pela quinta rodada, o time comandado por Geninho pouco fez ofensivamente e foi derrotado pelo Marcílio Dias, por 1 a 0, fora de casa, no Estádio Dr. Hercílio Luz. O gol solitário da partida foi marcado por Jean Dias.

O Avaí começou melhor a partida e logo obrigou Tom a trabalhar. Em cruzamento na área, a bola bateu na zaga e foi em direção ao gol, forçando a primeira intervenção do arqueiro. Na sequência, em novo cruzamento, Caio Paulista cabeceou forte para mais uma defesa do goleiro.

O ritmo do Leão da Ilha, entretanto, foi brecado pela queda da luz no estádio. Após quase 20 minutos de paralisação, a partida retornou, mas a equipe de Geninho não conseguiu manter a intensidade e viu o rival dar o troco, fazendo o goleiro Lucas Frigeri salvar o time em duas oportunidades no decorrer do tempo inaugural.

Melhor na segunda etapa, o Marcílio Dias abriu o placar aos 12 minutos, com Jean Dias. Após confusão na área, o atacante arrematou de chapa, com a perna esquerda, para balançar as redes, marcando um belo gol. O Leão da Ilha, sem sequer esboçar reação, pouco fez para não sair derrotado.

Com o resultado, o Avaí perde a segunda consecutiva no Catarinense, mas segue terceira colocação, com sete pontos, mesma pontuação do Marcílio Dias, que sobe para a quarta posição ao ultrapassar o Criciúma, derrotado pelo Brusque na rodada.

O Avaí volta aos gramados pela competição no próximo domingo, às 17 horas (de Brasília), quando enfrenta o Criciúma na Ressacada. No mesmo dia e horário, o Marcílio Dias mede forças com o Metropolitano no Complexo Esportivo Bernardo Werner.

Confira o resultado das partidas desta quarta-feira válidas pelo Campeonato Catarinense:

Tubarão 3×3 Chapecoense

Figueirense 1×1 Metropolitano

Criciúma 0x1 Brusque