Governo autoriza e futebol está liberado no Rio de Janeiro a partir deste sábado

O futebol está liberado no Rio de Janeiro. Na noite desta sexta-feira, o governador do estado, Wilson Witzel, assinou um decreto já publicado no Diário Oficial que prevê a flexibilização do isolamento na capital fluminense, incluindo a permissão de jogos sem público.

A volta do futebol é apenas uma das medidas anunciadas, que precisarão de uma autorização da Secretária de Saúde. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro e os clubes irão se reunir neste sábado para discutir uma data para a bola voltar a rolar oficialmente.

Atividades esportivas de alto rendimento passam a ser autorizadas, desde que sem público e com os devidos protocolos de higienização. — Secretaria de Estado de Saúde (@SaudeGovRJ) June 6, 2020

Na última segunda-feira, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, divulgou um plano de reabertura gradual que já prevê disputa de partidas com a presença de público a partir de julho. Inicialmente, os estádios poderiam receber um terço da capacidade, respeitando um protocolo de segurança. Um terço do Maracanã corresponde a 22 mil pessoas, bem como sete mil em São Januário e 14 mil no Nilton Santos, o Engenhão.

O Campeonato Carioca foi paralisado no dia 16 de março. Ainda restam duas rodadas para o fim da primeira fase da Taça Rio. Antes da parada forçada pela pandemia, o Flamengo havia conquistado a Taça Guanabara.

Até o momento, o Brasil é o terceiro país com mais casos de coronavírus no mundo. O Rio de Janeiro já registrou mais de 60 mil casos da doença e 6.500 mortes.