Bayern bate Stuttgart com gol de Kane e garante título antecipado do Alemão

De forma antecipada, o Bayern garantiu seu 35º título alemão na tarde deste domingo. Em casa, com gol marcado por Harry Kane, o clube de Munique venceu o Stuttgart por 4 a 2, pela 30ª rodada do campeonato.
🏆 𝑫𝑬𝑼𝑻𝑺𝑪𝑯𝑬𝑹 𝑴𝑬𝑰𝑺𝑻𝑬𝑹 𝟐𝟎𝟐𝟔 🔴⚪️
For this badge, for these colours! ❤️🤍 pic.twitter.com/J5Xcn9gkFh
— FC Bayern (@FCBayernEN) April 19, 2026
Situação da tabela
Com 79 pontos, a quatro rodadas do final, o Bayern abre 15 de vantagem para o Borussia Dortmund e não pode mais ser alcançado. Já o Stuttgart segue na quarta colocação, com 56 pontos.
Resumo do jogo
BAYERN 4 x 2 STUTTGART
Competição: Campeonato Alemão - 30ª rodada
Local: Allianz Arena, Munique (ALE)
Data: 19 de abril de 2026 (domingo)
Horário: 12h30 (de Brasília)
Gols
- Chris Fuhrich, aos 21 minutos do 1ºT (Stuttgart)
- Raphael Guerreiro, aos 31 minutos do 1ºT (Bayern)
- Nicolas Jackson, aos 33 minutos do 1ºT (Bayern)
- Alphonso Davies, aos 37 minutos do 1ºT (Bayern)
- Harry Kane, aos 7 minutos do 2ºT (Bayern)
- Chema Andrés, aos 43 minutos do 2ºT (Stuttgart)
Como foi o jogo?
O Stuttgart abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo. Fuhrich recebeu dentro da área de Khannouss e finalizou rasteiro para inaugurar o marcador.
A partir dos 31 minutos da etapa inicial, o Bayern iniciou a virada. Musiala driblou dois pela esquerda e cruzou para Guerreiro completar para as redes. Dois minutos depois, o Bayern saiu em contra-ataque e Luís Diaz passou para Jackson apenas empurrar para dentro do gol.
Aos 37, em mais uma assistência de Luís Diaz, Alphonso Davies recebeu dentro da grande área e finalizou de primeira para marcar o terceiro. O quarto veio aos sete minutos da etapa complementar. Harry Kane aproveitou rebote da finalização de Goretzka e ampliou.
O Stuttgart diminuiu aos 43 minutos do segundo tempo, com chute forte de fora da área disparado por Chema Andrés.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Próximos jogos
Bayern
Jogo: Leverkusen x Bayern
Competição: Copa da Alemanha - Semifinal
Data: 22 de abril de 2026 (quarta-feira)
Horário: 15h45 (de Brasília)
Local: Bay Arena
Stuttgart
Jogo: Stuttgart x Freiburg
Competição: Copa da Alemanha - Semifinal
Data: 23 de abril de 2026 (quinta-feira)
Horário: 15h45 (de Brasília)
Local: MHP Arena