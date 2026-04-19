Bayern bate Stuttgart com gol de Kane e garante título antecipado do Alemão

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 19/04/2026 às 14:48 • Atualizado 19/04/2026 às 14:58

De forma antecipada, o Bayern garantiu seu 35º título alemão na tarde deste domingo. Em casa, com gol marcado por Harry Kane, o clube de Munique venceu o Stuttgart por 4 a 2, pela 30ª rodada do campeonato.

Situação da tabela

Com 79 pontos, a quatro rodadas do final, o Bayern abre 15 de vantagem para o Borussia Dortmund e não pode mais ser alcançado. Já o Stuttgart segue na quarta colocação, com 56 pontos.

📋 Resumo do jogo 

🔴BAYERN 4 x 2 STUTTGART⚪

🏆 Competição: Campeonato Alemão - 30ª rodada
🏟️ Local: Allianz Arena, Munique (ALE)
📅 Data: 19 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)

Gols

  • ⚽ Chris Fuhrich, aos 21 minutos do 1ºT (Stuttgart)
  • ⚽ Raphael Guerreiro, aos 31 minutos do 1ºT (Bayern)
  • ⚽ Nicolas Jackson, aos 33 minutos do 1ºT (Bayern)
  • ⚽ Alphonso Davies, aos 37 minutos do 1ºT (Bayern)
  • ⚽ Harry Kane, aos 7 minutos do 2ºT (Bayern)
  • ⚽ Chema Andrés, aos 43 minutos do 2ºT (Stuttgart)

Como foi o jogo?

O Stuttgart abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo. Fuhrich recebeu dentro da área de Khannouss e finalizou rasteiro para inaugurar o marcador.

A partir dos 31 minutos da etapa inicial, o Bayern iniciou a virada. Musiala driblou dois pela esquerda e cruzou para Guerreiro completar para as redes. Dois minutos depois, o Bayern saiu em contra-ataque e Luís Diaz passou para Jackson apenas empurrar para dentro do gol.

Aos 37, em mais uma assistência de Luís Diaz, Alphonso Davies recebeu dentro da grande área e finalizou de primeira para marcar o terceiro. O quarto veio aos sete minutos da etapa complementar. Harry Kane aproveitou rebote da finalização de Goretzka e ampliou.

O Stuttgart diminuiu aos 43 minutos do segundo tempo, com chute forte de fora da área disparado por Chema Andrés.

Próximos jogos

Bayern

⚔️ Jogo: Leverkusen x Bayern
🏆 Competição: Copa da Alemanha - Semifinal
📅 Data: 22 de abril de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)
🏟️ Local: Bay Arena

Stuttgart

⚔️ Jogo: Stuttgart x Freiburg
🏆 Competição: Copa da Alemanha - Semifinal
📅 Data: 23 de abril de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)
🏟️ Local: MHP Arena

