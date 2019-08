Após eliminação na Série D, Vitória-ES anuncia demissão de Valdir Bigode

Nesta terça-feira, o Vitória-ES anunciou a demissão do treinador Valdir Bigode. Contratado para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, o ex-auxiliar técnico do Vasco não resistiu à queda nas oitavas de final da competição para o Ituano.

“Após a eliminação na Série D, Valdir Bigode não é mais o técnico do Vitória. Foram dez jogos e apenas duas derrotas. Agradecemos pelos serviços prestados, também, do auxiliar Têti”, disse o clube, em nota oficial.

Na competição nacional, Bigode terminou na vice-liderança do Grupo A2, com 11 pontos, eliminou o Brasiliense na segunda fase, mas caiu nas oitavas para o clube de Itu. No total, foram 10 jogos dirigindo o clube, com 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas.

Eterno ídolo do Vasco da Gama, Valdir Bigode começou a se aventurar como técnico, em 2010, e passou por clubes do Rio de Janeiro, como Campo Grande, Itaboraí e São Pedro, até ser contratado como auxiliar fixo do Gigante da Colina, em 2014. No ano passado, o ex-jogador foi demitido depois de reformulação no clube carioca. Na atual temporada, passou pela Cabofriense antes de assumir o Vitória-ES.