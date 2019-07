Ituano vira sobre Vitória-ES e crava vaga nas quartas da Série D

Único paulista na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, o Ituano carimbou sua vaga nas quartas de final da competição. Na noite deste sábado, o Galo de Itu recebeu o Vitória-ES pelas oitavas, no Estádio Novelli Júnior, e venceu de virada por 2 a 1. Como a partida de ida acabou zerada, o clube da casa avança no torneio e agora espera o vencedor do confronto entre Iporá e Juazeirense, que se encaram neste domingo.

Diante de seu maior público como mandante na competição nacional, com 1.991 pagantes, o Ituano começou a partida melhor, porém não conseguiu criar chances claras de gol. Assim, toda a emoção ficou reservada para a etapa final.

Logo depois da volta do intervalo, aos 8 minutos, o Vitória abriu o marcador. Cássio lançou o atacante Jarles Baiano, que chutou firme e abriu o placar para os visitantes. Menos de cinco minutos depois, aos 13, o Ituano igualou o placar, com Guilherme Mendes.

O time da casa chegou ao gol da virada, aos 24 minutos, com Claudinho convertendo pênalti. Minutos antes, o atacante chutou de fora da área e Cássio bateu a mão na bola. O árbitro assinalou a penalidade e o próprio jogador fez o tento que decretou o triunfo da classificação do Ituano.

Confira todos os resultados deste sábado pela Série D:

Manaus 1 (4) x (3) 0 São Raimundo-PA

Ituano 2 x 1 Vitória-ES

Itabaiana 2 x 0 Flu de Feira