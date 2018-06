Para não deixar Fortaleza disparar na Série B, CSA recebe Guarani

Nesta terça-feira, no Estádio Rei Pelé, CSA e Guarani travam um embate entre duas equipes em situações opostas na Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto os alagoanos querem a vitória para não deixar o líder Fortaleza disparar, o Bugre precisa do triunfo para engrenar na competição nacional.

O Azulão faz campanha surpreendente no torneio, com 18 pontos conquistados e campanha de seis vitórias e duas derrotas, iniciando a nona rodada da disputa na segunda colocação. Por outro lado, os campineiros têm 10 pontos, com três triunfos, um empate e quatro reveses.

Pelo lado do CSA, o técnico Marcelo Cabo terá retornos e desfalques. Enquanto Yuri e Ferrugem ficarão de fora em razão dos três cartões amarelos, o comandante terá à disposição Niltinho e Edinho, de volta aos gramados após cumprirem suspensão.

O treinador da equipe alagoana também poderá contar com Dawhan e Boquita. O ex-corintiano, aliás, deve figurar entre o onze titular, no lugar de Ferrugem.

No Guarani, Umberto Louzer determinou que a equipe voltasse cedo para se preparar para o duelo. O Bugre se reapresentou no CT do clube no domingo, logo após o revés contra o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, por 1 a 0.

Nesta segunda-feira, a delegação campineira embarcou para Maceió e, no período da tarde, realizou o último treinamento antes do duelo, já em solo alagoano.

O técnico Umberto Louzer não terá à disposição o jogador Lenon, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Quem também deve perder vaga no onze titular é o atleta Anselmo Ramon. O comandante bugrino deverá ir para o jogo com Kevin e Bruno Mendes nas respectivas posições.

FICHA TÉCNICA

CSA x GUARANI



Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

Data: 05 de junho de 2018, terça-feira

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Andrey da Silva e Silva (PA)

Assistentes: Márcio Gleidson Correia Dias (PA) e José Ricardo Guimarães Coimbra (PA)



CSA: Cajuru; Celsinho, Leandro Souza, Xandão e Rafinha; Edinho, Boquita, Daniel Costa e Didira; Niltinho e Michel Douglas

Técnico: Marcelo Cabo



GUARANI: Bruno Brígido; Kevin, Everton Alemão, Edson Silva e Pará; Baraka, Ricardinho, Rondinelly, Rafael Longuine (Denner) e Guilherme; Bruno Mendes

Técnico: Umberto Louzer