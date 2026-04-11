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Com dois a mais, Juventude bate o Goiás e conquista sua primeira vitória na Série B

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Foto: Fernando Alves/ECJ
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 11/04/2026 às 18:12 • Atualizado 11/04/2026 às 18:14

Com dois jogadores a mais, o Juventude venceu o Goiás, por 2 a 0, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 4ª rodada do Brasileirão Série B, neste sábado. Os gols da partida foram marcados pelo zagueiro Luis Felipe (contra) e Alan Kardec.

Situação da tabela

Com o resultado, o Juventude conquista sua primeira vitória na Série B do Brasileirão e sobe para a 13ª colocação, com quatro pontos. Já o Goiás sofre sua primeira derrota na temporada e cai para a terceira posição, com sete pontos.

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📋 Resumo do jogo

🟢JUVENTUDE 2 X 0 GOIÁS⚪
🏆 Competição: Brasileirão Série B - 4ª Rodada
🏟️ Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
📅 Data: 11 de abril de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
🟥 Cartões Vermelhos: Rodrigo Soares e Esli García (Goiás)

Gols

  • ⚽ Luiz Felipe (contra), aos 42 minutos do 1ºT (Juventude)
  • ⚽ Alan Kardec, aos 14 minutos do 2ºT (Juventude)

Como foi o jogo?

O Juventude abriu o placar aos 42 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de falta de Raí Ramos, Marcos Paulo cabeceou e contou com o desvio no zagueiro Luiz Felipe, que marcou contra. Cinco minutos depois, o lateral direito Rodrigo Soares impediu um ataque promissor do Juventude com falta e foi expulso após análise do VAR.

Aos oito minutos do segundo tempo, o Goiás ficou com nove em campo. O atacante Esli García recebeu cartão vermelho após agredir Rodrigo Sam com um soco na barriga. Aos 14, Alan Kardec aproveitou o cruzamento de Wadson pela direita e cabeceou forte para ampliar o marcador.

Próximas partidas

Juventude

  • Juventude x Chapecoense | Copa Sul-Sudeste
  • Data e hora: 15/04 (quarta-feira), às 21h15 (de Brasília)
  • Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Goiás

  • Goiás x Cuiabá | 5ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B
  • Data e hora: 19/04 (domingo), às 18h (de Brasília)
  • Local: Estádio da Serrinha, Goiânia (GO)

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