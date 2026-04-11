Com dois a mais, Juventude bate o Goiás e conquista sua primeira vitória na Série B

Com dois jogadores a mais, o Juventude venceu o Goiás, por 2 a 0, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 4ª rodada do Brasileirão Série B, neste sábado. Os gols da partida foram marcados pelo zagueiro Luis Felipe (contra) e Alan Kardec.

Situação da tabela

Com o resultado, o Juventude conquista sua primeira vitória na Série B do Brasileirão e sobe para a 13ª colocação, com quatro pontos. Já o Goiás sofre sua primeira derrota na temporada e cai para a terceira posição, com sete pontos.

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Resumo do jogo

🟢JUVENTUDE 2 X 0 GOIÁS⚪

Competição: Brasileirão Série B - 4ª Rodada

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data: 11 de abril de 2026 (sábado)

Horário: 16h (de Brasília)

🟥 Cartões Vermelhos: Rodrigo Soares e Esli García (Goiás)

Gols

Luiz Felipe (contra), aos 42 minutos do 1ºT (Juventude)

Luiz Felipe (contra), aos 42 minutos do 1ºT (Juventude) Alan Kardec, aos 14 minutos do 2ºT (Juventude)

Como foi o jogo?

O Juventude abriu o placar aos 42 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de falta de Raí Ramos, Marcos Paulo cabeceou e contou com o desvio no zagueiro Luiz Felipe, que marcou contra. Cinco minutos depois, o lateral direito Rodrigo Soares impediu um ataque promissor do Juventude com falta e foi expulso após análise do VAR.

Aos oito minutos do segundo tempo, o Goiás ficou com nove em campo. O atacante Esli García recebeu cartão vermelho após agredir Rodrigo Sam com um soco na barriga. Aos 14, Alan Kardec aproveitou o cruzamento de Wadson pela direita e cabeceou forte para ampliar o marcador.

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| Copa Sul-Sudeste Data e hora: 15/04 (quarta-feira), às 21h15 (de Brasília)

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