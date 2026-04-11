Com dois a mais, Juventude bate o Goiás e conquista sua primeira vitória na Série B

Com dois jogadores a mais, o Juventude venceu o Goiás, por 2 a 0, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 4ª rodada do Brasileirão Série B, neste sábado. Os gols da partida foram marcados pelo zagueiro Luis Felipe (contra) e Alan Kardec.
Situação da tabela
Com o resultado, o Juventude conquista sua primeira vitória na Série B do Brasileirão e sobe para a 13ª colocação, com quatro pontos. Já o Goiás sofre sua primeira derrota na temporada e cai para a terceira posição, com sete pontos.
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Resumo do jogo
🟢JUVENTUDE 2 X 0 GOIÁS⚪
Competição: Brasileirão Série B - 4ª Rodada
Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
Data: 11 de abril de 2026 (sábado)
Horário: 16h (de Brasília)
🟥 Cartões Vermelhos: Rodrigo Soares e Esli García (Goiás)
Gols
- Luiz Felipe (contra), aos 42 minutos do 1ºT (Juventude)
- Alan Kardec, aos 14 minutos do 2ºT (Juventude)
Como foi o jogo?
O Juventude abriu o placar aos 42 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de falta de Raí Ramos, Marcos Paulo cabeceou e contou com o desvio no zagueiro Luiz Felipe, que marcou contra. Cinco minutos depois, o lateral direito Rodrigo Soares impediu um ataque promissor do Juventude com falta e foi expulso após análise do VAR.
Aos oito minutos do segundo tempo, o Goiás ficou com nove em campo. O atacante Esli García recebeu cartão vermelho após agredir Rodrigo Sam com um soco na barriga. Aos 14, Alan Kardec aproveitou o cruzamento de Wadson pela direita e cabeceou forte para ampliar o marcador.
Próximas partidas
Juventude
- Juventude x Chapecoense | Copa Sul-Sudeste
- Data e hora: 15/04 (quarta-feira), às 21h15 (de Brasília)
- Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
Goiás
- Goiás x Cuiabá | 5ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B
- Data e hora: 19/04 (domingo), às 18h (de Brasília)
- Local: Estádio da Serrinha, Goiânia (GO)