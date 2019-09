Em jogo de chances desperdiçadas, América e Operário empatam na Série B

Querendo manter a sequência de vitórias, o América-MG recebeu, neste sábado, o Operário-PR. Na primeira partida do returno da Série B, ambas as equipes tiveram bons momentos na Arena Independência, mas a falta de eficácia em frente ao gol garantiu o empate em 0 a 0.

Depois de dois triunfos consecutivos, o Alviverde somou apenas um ponto e continua flertando com a zona de rebaixamento. O resultado também não agradou o time paranaense que agora ocupa a 8ª colocação, com 29 pontos.

No próximo sábado, o América tem compromisso marcado contra o Botafogo-SP, às 11 horas (de Brasília), pela segunda divisão. O Operário volta a campo no mesmo dia para receber o Cuiabá, às 16h30 (de Brasília), também pela 21ª rodada.

Curiosamente, o jogo começou com pressão dos visitantes. Antes do relógio chegar aos 10 minutos, o gol do Coelho já havia sido ameaçado duas vezes. Momentos depois de defender uma bela cobrança de falta do lateral Allan Vieira, Jori errou na saída e entregou a bola nos pés do atacante Lucas Batatinha, que desperdiçou uma chance incrível. O Alvinegro continuou com pleno domínio das ações, mas não conseguiu ir às redes em nenhuma das outras quatro oportunidades criadas.

A conversa no vestiário com o treinador Felipe Conceição surtiu efeito imediato. O Coelhão passou a arriscar mais chutes de fora da área e a preocupação se virou para o goleiro adversário. Com a entrada de Neto Berola, o time ficou mais leve e, enfim, teve sua primeira oportunidade aos 20. Felipe Azevedo fez boa jogada individual, porém pecou no cruzamento que deixaria Matheus Toscano na cara do gol. Dali em diante, foi a vez do América tomar conta da partida e não conseguir inaugurar o marcador.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG X OPERÁRIO-PR

Local: Arena Independência, Minas Gerais (MG)

Data: 31 de agosto de 2019 (sábado)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)

Auxiliares: Alisson Lima Damasceno (PI) e Mauro Cezar Evangelista de Sousa (PI)

Cartões Amarelos: Matheus Toscano (América-MG); Ricardo Silva (América-MG); Leandro Silva (América-MG) Maílton (Operário-PR); Allan Vieira (Operário-PR); Lucas Batatinha (Operário-PR)

AMÉRICA-MG: Jori; Leandro Silva, Paulão, Ricardo Silva e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho e Diego ferreira (Neto Berola); Felipe Azevedo (França), Matheus Toscano (Willian Maranhão) e Júnior Viçosa.

Técnico: Felipe Conceição

OPERÁRIO-PR: Rodrigo Viana; Maílton, Alisson, Rodrigo e Allan Vieira; Jardel, Índio, Marcelo (Rafael Chorão) e Clayton; Felipe Augusto e Lucas Batatinha (Cléo Silva).

Técnico: Gerson Gusmão