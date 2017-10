Artilheiro da Série B, Mazinho sonha com retorno ao Palmeiras

Anderson da Silva, o Mazinho, está em uma de suas melhores temporadas da carreira, se não a melhor. O atacante é o artilheiro do Campeonato Brasileiro Série B com 15 gols e o Oeste, que brigou para não cair nos últimos quatro anos, está entre os candidatos ao acesso à elite do futebol nacional.

Em entrevista à Gazeta Esportiva, o jogador de 30 anos afirmou a artilharia como “um grande marco” na sua carreira. “Acho que é a primeira vez que eu estou brigando pela artilharia de um campeonato. Está sendo inédito para mim e é uma conquista na minha carreira”, disse o atleta natural de Barbosa Ferraz (PR), que ainda acrescentou que o primeiro objetivo da equipe de Itápolis era não ser rebaixado, mas que “o elenco sonhava com o acesso”.

Provavelmente o ponto alto da carreira de Mazinho foi quando ele defendeu o Palmeiras e conquistou a Copa do Brasil de 2012, o primeiro título de expressão do clube desde a Libertadores de 1999. Na campanha, ele marcou dois gols no final da partida da semifinal contra o Grêmio, no Olímpico, dando vantagem para os comandados de Felipão para o jogo de volta, que acabaria em 1 a 1.

“Para mim foi marcante a campanha da Copa do Brasil de 2012. Chegando no Palmeiras e ser campeão. Foi marcante para mim. E os dois gols que fiz lá no Olímpico… coisa que só Deus proporciona na nossa vida. Foi bem marcante, entrei e meu primeiro toque na bola eu já fiz um gol. Fiquei bem feliz e pude ajudar o Palmeiras nessa conquista”, declarou o atacante, que lamentou o rebaixamento no mesmo ano, mas que sonha em voltar ao alviverde. “Eu sonho em voltar para o Palmeiras. Gostei muito de trabalhar lá, então eu sonho em voltar sim. Se tiver uma oportunidade, aproveitar o máximo possível”.

Apesar de pensar em um retorno, o artilheiro da segunda divisão, que tem contrato até o final do ano, acredita que deverá permanecer no Oeste. “Por enquanto ainda não tem nada definido. O futuro a Deus pertence, mas se Deus quiser, nós subindo com o acesso, é bem provável que eu fique por aqui. Não tem nada definido, então vou manter o foco na Série B para acabar bem esse campeonato e depois pensar no futuro”.

O atacante de 30 anos é chamado por alguns torcedores de ‘Messi Black’, no entanto, o jogador afirma levar o apelido apenas na “brincadeira”, deixar o grito para a torcida, e diz: “nem ligo muito para isso”. O camisa 10 ainda falou qual ele considera o gol mais marcante de sua carreira.

“Não digo o mais bonito, mas o mais marcante foi quando cheguei no Palmeiras, o meu primeiro gol. Eu vinha do Oeste, a torcida e todo mundo desconfiava de mim, então acho que foi o mais marcante”, declarou antes de falar porque sempre jogou muito bem no Oeste. “Acho que deve ser porque eu comecei aqui em 2006, então é como se fosse minha casa. Aqui me sinto à vontade. Comecei aqui e tenho um carinho muito grande pelo clube”.

Ao ser questionado sobre o melhor técnico que teve, Mazinho prefere não escolher um, mas lembra de Roberto Cavalo, atual treinador do Rubrão pela liberdade que ele tem com o comandante e pelo seu bom rendimento. Por fim, ele falou do trabalho de Fernando Diniz na Onça Rubro-Negra.

“Sobre o Diniz, infelizmente o método que ele usa, a maneira que ele gosta de jogar, não deu certo. Os jogadores que tinham aqui… eu mesmo praticamente fiquei até o final do primeiro turno, depois sai, não consegui jogar no estilo que ele gosta. Acho que é o estilo dele de jogar que não encaixou no Oeste e infelizmente não deu certo”.

* Especial para a Gazeta Esportiva