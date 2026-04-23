Ponte Preta x América-MG pelo Brasileirão Série B: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta sexta-feira, a Ponte Preta recebe o América-MG pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, a partir das 20h (de Brasília).

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Onde assistir Ponte Preta x América-MG?

O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Como chegam?

A Ponte chega para a partida após conquistar sua primeira vitória na Série B do Brasileirão, no último sábado, contra o Avaí, e ocupa a 18ª posição, com quatro pontos. Já o América-MG ainda não venceu na competição e está na lanterna, com dois pontos.

Prováveis escalações

Ponte Preta: Diogo Silva; Thalys, David Braz, Márcio Silva e Kevyson; Murilo, André Lima, Saravia e Elvis; Bryan Borges e William Pottker.

Técnico: Rodrigo Santana

América-MG: Gustavo; Jhonny, Nathan, Rafa Barcelos e Dalbert; Felipe Amaral, Val Soares, Yago Santos e Segovinha; Mastriani e Thauan.

Técnico: Roger Silva

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Arbitragem

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Andrey Luiz de Freitas (PR) e Roberto Rivelino dos Santos Junior (PR)

VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

Ficha Técnica

Confronto: Ponte Preta x América-MG

Competição: Brasileirão Série B - 6ª Rodada

Data e horário: Sexta, 24 de abril de 2026, às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

Transmissão: ESPN e Disney+