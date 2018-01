Zé Roberto inicia nova função e mantém lema: “Palmeiras é grande”

Depois de participar de uma campeonato amistoso organizado pela Portuguesa, Zé Roberto está de volta ao Palmeiras, agora exercendo seu novo cargo no clube. O ex-meia alviverde começa a trabalhar como assessor técnico e mostrou em suas redes sociais o primeiro dia na nova função.

Aposentado dos gramados, Zé Roberto se mostrou pronto para esse novo desafio dentro do futebol. Assim como nos seus discursos pré-jogos, que ficaram conhecidos por sempre falar “O Palmeiras é grande”, o ex-camisa 11 brincou com o bordão. “Ano de desafios… nova rotina… muito trabalho… Bate no peito e fala que 2018 vai ser grande!”, escreveu.

A foto dessa nova etapa na carreira de Zé Roberto diminui, por enquanto, a esperança da Portuguesa contar com o ídolo dentro de campo. Jogando duas partidas pela Lusa na Copa Rubro-Verde, evento organizado pelo clube, alguns fãs e torcedores tinham a expectativa de contar com o meia no Campeonato Paulista da Série A2.