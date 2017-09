Zé Ricardo estreia no comando do Vasco com vitória sobre o Grêmio

Na volta a São Januário, sem torcida, o Vasco derrotou por 1 a 0 o Grêmio, neste sábado, na estreia do técnico Zé Ricardo. Com o resultado, o Cruz-Maltino subiu na classificação do Campeonato Brasileiro e agora se encontra em sexto lugar, figurando, inclusive, na zona de classificação para a Libertadores, com 31 pontos. Já o Tricolor gaúcho segue com 43, na vice-liderança da competição, mas acabaram desperdiçando a chance de encostar no Corinthians.

O Vasco atuou de forma muito segura e não permitiu a criação de boas jogadas do Grêmio durante s 90 minutos. Com menos posse de bola, os donos da casa aproveitaram espaço dado pelos gaúchos para marcar o gol da vitória, ainda no primeiro tempo, com Mateus Vital.

Na próxima rodada, o Vasco vai até a capital paulista para enfrentar o líder Corinthians. No mesmo dia, o Grêmio ira receber a Chapecoense, em Porto Alegre.

O jogo – O Grêmio começou melhor a partida, com mais posse de bola, mas sem conseguir passar pelo boa marcação dos cruzmaltinos. O Vasco, aos poucos, equilibrou o confronto e passou a avançar com mais intensidade, só que sem deixar espaço no setor defensivo. Assim, os lances de perigo não aconteciam em São Januário.

A primeira boa chance do jogo aconteceu somente aos 18 minutos. Léo Moura cruzou pela esquerda e Fernandinho cabeceou com perigo, mas para fora.

Depois disso, o confronto voltou a ficar monótono. Tanto Vasco quanto Grêmio até buscavam o ataque quando tinha a bola, mas trocavam muitos passes e priorizavam não dar espaço para possíveis contra-ataques.

A segunda boa chance do jogo só aconteceu aos 35 minutos. Em avanço rápido, Madson cruzou rasteiro pela direita e achou Nenê livre na área. O meia chutou colocado, só que pela linha de fundo.

O lance animou os donos da casa, que chegaram ao gol aos 42 minutos. Em mais um avanço com velocidade, Ramon cruzou para Mateus Vital. O meia, livre, finalizou para a rede, sem chance para Marcelo Grohe.

Nos minutos finais, enquanto o Grêmio tentou o empate quase viu os vascaínos marcarem o segundo gol, aos 44 minutos. Mateus Vital recebeu passe na entrada da área e chutou com perigo. A bola passou próximo da trave gaúcha. Assim, os cariocas foram para o intervalo a frente no placar em São Januário.

No segundo tempo, o Grêmio pressionou desde o inicio em busca da igualdade no marcador. Os gaúchos tentaram de todas as formas criar boas chances de gol, mas parava na forte marcação carioca. Os cruzmaltinos não conseguiam manter a posse de bola e mal passavam do meio.

Os visitantes só conseguiram criar boa chance de gol aos 16 minutos. Michel arriscou de fora da área e quase acertou o ângulo de Martín Silva. Depois, foi a vez de Cortez cruzar para a área e ver Éverton atrapalhar a finalização de Ramiro.

Aos poucos, o Vasco passou a conseguir avançar nos contra-ataques e quase chegou ao segundo aos 32 minutos. Paulinho tabelou com Bruno Paulista, entrou na área e chutou para grande defesa de Marcelo Grohe. O Gremio respondeu no minuto seguinte, em chute de Fernandinho que obrigou Martín Silva a boa defesa.

Nos minutos finais, os donos da casa recuaram e viram o Grêmio pressionar pelo empate. No entanto, os gaúchos seguiram tendo problemas para criar boas jogadas e viram os cruzmaltinos saírem de com a vitória.

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 0 GRÊMIO

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 9 de setembro de 2017 (Sábado)

Horário: 18h(de Brasília)

Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)

Assistentes: Helton Nunes (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

Cartões amarelos: Escudero, Bruno Paulista e Wellington (Vasco)

GOL

VASCO: Mateus Vital, aos 42min do primeiro tempo

VASCO: Martin Silva, Madson (Yago Pikachu), Breno, Anderson Martins e Ramon; Wellington, Escudero (Bruno Paulista), Mateus Vital, Wagner (Paulinho) e Nenê; Andrés Rios

Técnico: Zé Ricardo

GRÊMIO: Paulo Victor, Edílson, Bressan, Walter Kannemann e Bruno Cortez; Michel, Artur, Ramiro (Patrick) e Léo Moura (Éverton); Fernandinho e Lucas Barrios (Michel Arroyo)

Técnico: Renato Portaluppi