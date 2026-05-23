Vasco x Red Bull Bragantino pelo Brasileirão: veja prováveis escalações e onde assistir

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto por JOSE BOGADO / AFP
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 23/05/2026 às 20:00

Neste domingo, o Vasco recebe o Red Bull Bragantino pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado em São Januário, no Rio de Janeiro, a partir das 20h30 (de Brasília).

Onde assistir Vasco x Bragantino?

O confronto será transmitido pelo Premiere (pay-per-view) e pelo SporTV (rede fechada).

Como chegam?

Na rodada anterior, o Vasco perdeu para o Internacional por 4 a 1, ficando com 20 pontos, na 12ª colocação. Já o Red Bull Bragantino venceu o Vitória por 2 a 0, somando 23 pontos na tabela e aparecendo na sexta posição do toneio.

Prováveis escalações

Vasco

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros, Hugo Moura e Thiago Mendes; Johan Rojas, Andrés Gómez e Spinelli.
Técnico: Renato Portaluppi

Red Bull Bragantino

Tiago Volpi; Sant'Anna, Gustavo Marques, Alix Vinicius e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Herrera; Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Isidro Pitta.
Técnico: Vagner Mancini

Arbitragem

  • Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
  • Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Renan Aguiar da Costa (CE)
  • VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Ficha técnica

Confronto: Vasco x Red Bull Bragantino
Competição: Campeonato Brasileiro - 17ª rodada
Data e horário: domingo, 24 de maio de 2026, às 20h30 (de Brasília)
Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

Próximas partidas

Vasco

Jogo: Vasco x Barracas-ARG
Competição: Copa Sul-Americana - Fase de Grupos (sexta rodada)
Data e horário: Quarta-feira, 27 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Bragantino

Jogo: Red Bull Bragantino x Carabobo-VEN
Competição: Copa Sul-Americana - Fase de Grupos (sexta rodada)
Data e horário: Quarta-feira, 27 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

