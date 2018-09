Vasco mira reação no Campeonato Brasileiro diante do Bahia

Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Vasco busca a recuperação nesta segunda-feira, contra o Bahia, em São Januário. Os cruz-maltinos vêm de sequência de cinco jogos sem vitória, enquanto os baianos não querem se aproximar da degola.

Mesmo sem vencer nos últimos cinco jogos, os vascaínos estão otimistas para esta partida. A boa atuação no empate com o Flamengo na rodada passada trouxe a esperança de que a equipe possa sair da situação em que se encontra na Série A.

“Com a semana cheia, começamos vendo nosso jogo anterior. Vi muitas coisas que fizemos bem e o importante é repetir as coisas que fizemos contra o Flamengo. Acredito muito nos treinos, estamos aproveitando muito essa semana, procurando aproveitar muito esses dias de treinos. Precisamos levar muitas coisas para esse jogo contra o Bahia. Precisamos dar um salto de qualidade”, disse o técnico Alberto Valentim.

Para o goleiro Martín Silva, o Vasco tem que aproveitar os jogos em casa para pontuar. Por conta disso, o uruguaio espera que a torcida compareça em peso para ajudar a equipe. “São Januário tem que pesar a favor, condicionar o rendimento em casa. Temos que ter a cabeça fria para conseguir um resultado positivo. Contamos com o apoio da torcida”, declarou.

Em relação ao time, Alberto Valentim manteve o mistério. O treinador conta com os retornos do volante Leandro Desábato e do meia Yago Pikachu. O argentino deve ocupar o lugar de Raúl, que se lesionou no clássico, e Pikachu pode voltar na vaga de Bruno Silva, que deixou o confronto contra os rubro-negros na ambulância após sofrer uma concussão. No restante, a formação deve ser a mesma da rodada passada.

No Bahia, o momento é de tensão. Com 29 pontos, os baianos estão próximos da zona de rebaixamento e podem terminar entre os últimos dependendo dos resultados da rodada. Por isso, um bom resultado diante de um rival direto é fundamental para o prosseguimento da temporada.

A equipe baiana teve pouco tempo para trabalhar, pois atuou na quinta-feira contra o Botafogo, pela Sul-Americana. Mesmo com a vitória, o técnico Enderson Moreira admitiu que o Bahia não teve boa atuação.

“Tem dia que a coisa não acontece do jeito que a gente imagina. A gente está atento a isso, vamos tentar conversar, reavaliar algumas coisas”, comentou. Para esta partida, Enderson Moreira deve repetir a formação que empatou com o Palmeiras na rodada passada.

FICHA TÉCNICA

VASCO x BAHIA

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 24 de setembro de 2018 (segunda-feira)

Hora: 20h (de Brasília)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)

VASCO: Martín Silva, Lennon, Leandro Castán, Luiz Gustavo e Ramon; Leandro Desábato, Andrey, Yago Pikachu e Fabrício; Andrés Rios e Maxi López

Técnico: Alberto Valentim

BAHIA: Douglas, Nino Paraíba, Douglas Grolli, Lucas Fonseca e Léo; Gregore, Elton, Zé Rafael e Ramires; Gilberto e Júnior Brumado

Técnico: Enderson Moreira