Vasco acaba com sequência negativa e vence o CSA

O Vasco voltou ao rumo das vitórias no Campeonato Brasileiro ao fazer 3 a 0 no CSA, neste domingo, em Maceió. Com o resultado, os cruzmaltinos chegaram a 42 pontos, praticamente afastaram o risco de rebaixamento e acabaram com a série negativa de quatro jogos. Já os alagoanos, com 29, permanecem na degola.

O Vasco volta a campo já nesta quarta-feira, quando encara o Flamengo, no Maracanã, em jogo antecipado da 34ª rodada. Já o CSA vai ter pela frente o Fortaleza, no próximo domingo.

O jogo

O CSA assustou logo no primeiro minuto da partida em cabeceio de Apodi. O lance não mudou a postura do Vasco, que respondeu aos sete, em cobrança de falta de Felipe Ferreira. O goleiro alagoano fez grande defesa.

O confronto se manteve equilibrado, com as duas equipes desperdiçando chances de abrir o placar. Só que aos 25 minutos, o Vasco marcou com Raul. O volante fez grande jogada individual e chutou sem chance para João Carlos.

Mesmo depois do gol, o duelo seguiu igual. O CSA perdeu boa chance com Dawhan, mas viu o Vasco responder com Ribamar. Os cruzmaltinos souberam administrar o resultado para sair com a vantagem no intervalo.

No segundo tempo, o CSA esboçou uma pressão no início, mas sem levar perigo a zaga vascaína. Os visitantes aproveitaram os espaços e tiveram a primeira boa chance, aos 16 minutos. Rossi tabelou com Guarín e chutou para grande defesa de João Carlos. Na cobrança de escanteio, mais uma vez o goleiro alagoano salvou os donos da casa. Só que na terceira oportunidade, o goleiro viu Osvaldo Henriquez aproveitar novo escanteio e cabecear para a rede.

O Vasco continuou aproveitando os espaços dados pelo CSA e chegou ao terceiro gol aos 35 minutos. Raul foi lançado na área e tocou parta o meio. Carlinhos tentou fazer o corte e acabou mandando para a própria rede.

Nos minutos finais, o árbitro chegou a marcar um pênalti para o CSA, mas reverteu porque a infração foi fora da área. Com isso, os alagoanos não tiveram qualquer força para reagir e viram o Vasco administrar o resultado positivo.

FICHA TÉCNICA

CSA 0 X 3 VASCO

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

Data: 10 de novembro de 2019 (Domingo)

Horário: 19h(de Brasília)

Árbitro: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

Assistentes: Éder Alexandre (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

Cartões amarelos: Dawhan (CSA); Guarín (Vasco)

Cartão vermelho: Jonathan Gomez (CSA)

GOLS

VASCO: Raul, aos 25min do primeiro tempo; Osvaldo Henriquez, aos 21min do segundo tempo; Carlinhos (contra), aos 35min do segundo tempo

CSA: João Carlos, Dawhan (Alisson Safira), Luciano Castán, Allan Costa e Carlinhos; João Vitor, Jean Cléber (Alecsandro), Apodi, Jonathan Gomez e Euller (Warley); Ricardo Bueno

Técnico: Argel Fucks

VASCO: Fernando Miguel, Yago Pikachu, Oswaldo Henríquez, Ricardo Graça (Werley) e Danilo Barcelos; Richard, Raúl, Marcos Júnior (Marquinho) e Felipe Ferreira (Freddy Guarín); Rossi e Ribamar

Técnico: Vanderlei Luxemburgo