CBF divulga análise do VAR em lances de expulsões do Corinthians no Derby; confira

A CBF divulgou, na madrugada desta segunda-feira, o áudio da análise do VAR nos lances que geraram as expulsões de André e Matheuzinho no empate entre Corinthians e Palmeiras, no último domingo, na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Expulsão de André

A primeira expulsão do jogo ocorreu aos 34 minutos do primeiro tempo. O volante André recebeu o cartão vermelho por conta de um gesto obsceno, que o árbitro entendeu ter sido direcionado ao meio-campista do Palmeiras, Andreas Pereira.

Após reclamação dos atletas do Verdão, o VAR, comandado por Daniel Nobre Bins, recomendou revisão para o árbitro Flávio Rodrigues de Souza.

"Ele [André] está olhando para o cara [Andreas] e faz o gesto", disse Daniel. "Flávio, eu recomendo revisão porque tem esse gestual de botar a mão no saco olhando para o Andreas", acrescentou.

"Realmente ele pega no saco, faz o movimento para o jogador (Andreas). Eu vou voltar com a decisão de cartão vermelho porque ele faz um gesto obsceno em direção ao adversário", argumentou o árbitro da partida.

Expulsão de Matheuzinho

A segunda expulsão do clássico aconteceu por volta dos 23 minutos do segundo tempo. No lance, em princípio de confusão em campo, Matheuzinho acertou o rosto de Flaco López.

Flávio Rodrigues de Souza, inicialmente, aplicou cartão amarelo ao lateral do Corinthians, este que já seria o segundo de Matheuzinho. No entanto, o VAR recomendou revisão para um possível cartão vermelho direto.

"Flaco é amarelo. E Matheuzinho dá um soco", falou Daniel. "Eu quero saber as duas decisões, quais foram as disciplinares", acrescentou o árbitro de vídeo.

"Eu expulsei ele [Matheuzinho] por uma ação antidesportiva, para mim não chega a ser um soco de vermelho, mas desfere uma ação antidesportiva. Dei o segundo cartão amarelo", disse Flávio.

"Nós temos então uma revisão de possível cartão vermelho. Ele dá um soco, assim do lado", recomendou o VAR.

"Ok, para mim já é muito claro, ele desfere um soco no adversário. Conduta violenta. É cartão vermelho direto", concluiu o árbitro de campo.

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Situação da tabela

Com o empate, o Corinthians fica na 16ª posição, com 11 pontos, apenas um a mais do que o Cruzeiro, que abre a zona de rebaixamento. Já o Palmeiras desperdiçou a chance de aumentar a vantagem na liderança. A equipe segue na ponta, com 26 pontos, seis a mais que o vice-líder Flamengo.

Próximo jogo do Corinthians

Corinthians x Santa Fé-COL (segunda rodada da Copa Libertadores)

(segunda rodada da Copa Libertadores) Data e horário : 15 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

: 15 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)