Vanderlei, do Santos, diz não saber do interesse do São Paulo. O rival do Peixe quer contar com o goleiro em 2019.

O Alvinegro cogitou negociar o camisa 1 por causa do alto salário, mas recuou depois da divulgação na imprensa e prometeu a permanência na próxima temporada.

“Pura especulação. Não tenho nem o que falar. A mim não chegou nada. Nosso total foco é no Santos para tentar terminar o campeonato da melhor forma possível, com a vaga na Libertadores”, disse Vanderlei, depois da derrota para a Chapecoense.

O Santos vive situação financeira complicada e os goleiros ocupam 10% da folha salarial. A possibilidade de vender Vanderlei ainda existe, porém, foi diminuída com a pressão do torcedor e de parte da diretoria.