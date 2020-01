Vanderlei conversa com presidente do Santos sobre interesse do Grêmio

O goleiro Vanderlei conversou com o presidente do Santos, José Carlos Peres, sobre a chance de jogar no Grêmio nesta temporada.

Em rápida conversa, o camisa 1 quis saber os planos do Peixe depois de perder a vaga de titular em 2019. Peres prometeu aceitar a proposta do Tricolor se for razoável.

“Foi uma conversa informal, rápida. Presidente mencionou a sondagem (do Grêmio). Como falamos anteriormente, Vanderlei só pensaria em sair do clube se, primeiramente, o Santos entender que seria esse o caminho”, disse o empresário Carlos Eduardo Guimarães à Gazeta Esportiva.

Santos e Grêmio conversam em busca de acerto nos próximos dias. O interesse do Tricolor foi antecipado pela Gazeta Esportiva em dezembro.

Vanderlei recebe um dos maiores salários do elenco santista e tem contrato até dezembro – o Peixe tem apenas 40% dos direitos econômicos. O Grêmio quer pagar pouco, enquanto o Alvinegro busca compensação financeira de ao menos R$ 1 milhão e tentará jogador(es) em troca.