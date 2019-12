Grêmio quer Vanderlei e Victor Ferraz, do Santos; são-paulino foi sondado

O Grêmio tem interesse em Vanderlei e Victor Ferraz, do Santos. O clube gaúcho ainda não fez proposta pois vive reformulação no departamento de futebol, com as saídas do vice Duda Kroeff e dos diretores Beto Guerra e Deco Nascimento, mas fez a notícia chegar até a dupla.

O goleiro possui contrato até 31 de dezembro de 2020 e é reserva no Peixe. Ele era titular absoluto há quatro anos antes de Jorge Sampaoli indicar Everson.

O camisa 1 não descarta permanecer no Alvinegro, ainda mais com a saída de Sampaoli. O Tricolor analisa Vanderlei e outras opções para brigar por posição com Paulo Victor.

“Vanderlei tem contrato com Santos.É um grande profissional. Sempre honrou seus compromissos. Agora, se o Santos receber algo que entenda que funcione, e quiser evoluir, poderemos avaliar”, disse seu empresário, Carlos Eduardo Guimarães, à Gazeta Esportiva.

O lateral-direito tem contrato até 29 de dezembro de 2020 e também perdeu espaço nesta temporada, sob o comando de Jorge Sampaoli. Lucas Veríssimo foi improvisado na função de ala defensivo e depois Pará ganhou a posição. A procura do Grêmio por ele foi inicialmente publicada pelo UOL.

Ferraz é o capitão do Santos e esteve perto de ser negociado no início deste ano – o São Paulo teve interesse. Parte da diretoria vê a saída do lateral como positiva para o “fim do ciclo”. O camisa 4 está de férias na Paraíba, acompanhado inclusive de Vanderlei, e tenta fugir das especulações.

Em meio à análise de uma investida por Victor Ferraz, o Grêmio sondou Igor Vinicius. O São Paulo, porém, revelou a decisão de adquirir seus direitos econômicos (50%) por R$ 2 milhões.

O Tricolor Gaúcho quer novo lateral-direito por causa das saídas de Léo Moura, em fim de contrato, e Rafael Galhardo, emprestado pelo Vasco. Leonardo Gomes se recupera de cirurgia no joelho e Madson não agradou.

