Valentim parabeniza jogadores e vê “ponto precioso” contra Cruzeiro

O Palmeiras desperdiçou a chance de ameaçar o Corinthians na liderança do Campeonato Brasileiro ao empatar por 2 a 2 com o Cruzeiro na noite desta segunda-feira, no Palestra Itália. O técnico interino Alberto Valentim, satisfeito com o empenho de seus atletas, tratou de valorizar o ponto somado diante dos mineiros.

A sete rodadas do final, o Palmeiras contabiliza 54 pontos e figura na vice-liderança do torneio nacional. O time alviverde diminuiu a vantagem do Corinthians para cinco pontos, já que o líder acabou derrotado pela Ponte Preta no último domingo.

“Não costumo falar (com os jogadores) logo depois das partidas Foi assim durante toda minha carreira. Mas disse a eles que esse é um ponto precioso para nossas intenções em relação ao campeonato. Estávamos atrás no placar e, com certeza, foi um ponto ganho”, afirmou Valentim.

O Palmeiras começou em desvantagem após gol contra do zagueiro Juninho e conseguiu empatar por meio de Borja ainda no primeiro tempo. Na etapa complementar, o Cruzeiro marcou com Robinho e o colombiano voltou a igualar o placar para o time da casa.

“Fizemos muitas coisas boas e cometemos alguns erros, que vamos corrigindo no dia a dia. Mas gostei da forma que encaramos esse jogo, importante para subirmos na classificação. Os atletas estão de parabéns, porque o resultado era adverso e conseguimos empatar”, analisou Valentim.

O confronto com o Corinthians está marcado para as 17 horas (de Brasília) deste domingo, na arena de Itaquera. O zagueiro Edu Dracena, substituído por Luan após sentir cãibras contra o Cruzeiro, não deve ser problema para o clássico pela 32ª rodada.

O elenco palmeirense se apresenta na Academia de Futebol durante a tarde desta terça-feira, com foco na recuperação dos atletas que foram titulares contra o Cruzeiro. O volante Bruno Henrique, livre de suspensão, fica à disposição. O zagueiro Yerry Mina, inativo por lesão desde agosto, também pode ser relacionado.