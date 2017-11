Titular com Elano, Arthur Gomes sonha com primeiro gol fora de casa

O jovem Arthur Gomes ganhou espaço com Elano no comando do Santos, sendo titular nos jogos contra Atlético-MG e Vasco, na Vila Belmiro. Contra a Chapecoense, fora de casa, ele tentará um feito inédito como profissional do Peixe: marcar fora de casa.

Pela equipe de cima, o garoto de 19 anos balançou as redes duas vezes, contra Linense, no Paulista, e contra o Galo, na semana passada. Ambos os tentos foram atuando na casa santista.

“Quero fazer gols em todos os jogos. Estou trabalhando muito para isso. O nosso time está treinando firme e, se Deus quiser, vou fazer gol fora de casa”, destacou o atacante, ao site oficial do Santos.

Além da Chape, o time de Elano encara o Bahia, também fora de casa, na sequência. Com chances reduzidas de título, o Alvinegro Praiano está firme na luta, pelo menos, pelo segundo lugar. Atualmente em terceiro, com 56 pontos, está um atrás do Grêmio.

Com duelos longe de seus domínios, Arthur não espera facilidade para o Peixe. “Serão dois jogos muito difíceis. Chapecoense e Bahia têm boas equipes. Além disso, sabemos que no Brasileirão não tem time fácil, todas as equipes querem somar pontos”, finalizou.

Na partida em Chapecó, o Santos não poderá contar com o atacante Bruno Henrique, suspenso. Assim, o companheiro de Gomes no ataque, além de Ricardo Oliveira, deve ser o colombiano Copete.