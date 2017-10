Sem o artilheiro Bruno Henrique, Santos recebe o Vitória no Pacaembu

Encerrando a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, Santos e Vitória entram em campo na noite desta segunda-feira, às 20h (de Brasília), no estádio do Pacaembu. Atuando em sua “segunda casa”, o Peixe não contará com o atacante Bruno Henrique, artilheiro da equipe na temporada, com 16 gols. Já o Rubro-Negro baiano busca fazer mais uma vítima jogando como visitante para se afastar da zona do rebaixamento.

Bruno Henrique sentiu um desconforto na panturrilha e será preservado pelo técnico Levir Culpi, mesmo depois de realizar exames com o departamento médico do clube e nenhuma lesão ter sido constatada. Arthur Gomes, Vladimir Hernández e até mesmo Jean Mota, que pode jogar pelas beiradas, brigam pela vaga do camisa 27.

Se não tem o artilheiro do ano, o Peixe conta com Jonathan Copete, o segundo que mais balançou as redes em 2017 – são dez gols -, para manter vivo o sonho do título. Apesar do jejum de dez partidas sem marcar, o colombiano tem no Vitória a sua maior vítima: até o momento, nos três jogos contra os baianos, o atacante sempre anotou pelo menos um tento e o Peixe saiu vitorioso.

Com isso, o Alvinegro Praiano deve ir a campo com: Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Alison, Matheus Jesus e Lucas Lima; Copete, Jean Mota (Vladimir Hernández ou Arthur Gomes) e Ricardo Oliveira.

Além de Bruno Henrique, desfalque pontual, o Peixe não conta com nomes que já estão fora há mais tempo e ainda não têm condições de atuar. São os casos de Gustavo Henrique, Victor Ferraz, Matheus Ribeiro, Renato, Vitor Bueno, Léo Cittadini e Nilmar.

Já o Vitória, que somou 32 pontos até então e luta para se afastar da zona da degola, terá o retorno do goleiro Fernando Miguel. Relacionado para o confronto com os paulistas, o goleiro ainda não foi confirmado como titular.

Com a principal dúvida sendo só quem defenderá as metas rubro-negras, o técnico Vagner Mancini deve escalar Fernando Miguel (Caíque); Caique Sá, Wallace, Ramon e Juninho; Uillian Correia, Fillipe Soutto e Yago; David, Neilton e Tréllez.

Em recuperação de lesão, Kieza, Willian Farias e Kanu não treinaram com o restante do elenco nos últimos dias, fazendo trabalhos a parte com o departamento médico, e, desta forma, sequer foram relacionados para o duelo.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X VITÓRIA

Data: 16 de outubro de 2017, segunda-feira

Local: Estádio do Pacaembu, em São Paulo

Horário: 20 horas (de Brasília)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Carlos Berkenbrock e Helton Nunes (ambos SC)

SANTOS: Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Alison, Matheus Jesus e Lucas Lima; Copete, Jean Mota (Vladimir Hernández ou Arthur Gomes) e Ricardo Oliveira.

Técnico: Levir Culpi

VITÓRIA: Fernando Miguel (Caíque); Caique Sá, Wallace, Ramon e Juninho; Uillian Correia, Fillipe Soutto e Yago; David, Neilton e Tréllez.

Técnico: Vagner Mancini