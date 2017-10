Algoz do Vitória, Copete pode ser a principal arma do Santos na segunda

Se tem um adversário do Campeonato Brasileiro que anima Jonathan Copete, e deixa o torcedor do Santos esperançoso, é o Vitória, rival da próxima segunda. Isto porque, nas três vezes em que enfrentou o clube baiano, o colombiano sempre deixou a sua marca (são cinco gols até o momento) e o Peixe saiu vitorioso – no primeiro turno, por exemplo, Copete fez os dois gols da equipe paulista.

“Tive a felicidade de fazer os gols e ajudar o Santos nestes jogos. Espero que isso possa se repetir no Pacaembu. Vai ser um jogo difícil, mas estamos confiantes. Espero que a sorte esteja do meu lado novamente para poder ajudar a equipe a sair com mais uma vitória”, disse o atleta.

Apesar do retrospecto que lhe dá a fama de algoz dos baianos, Copete não balança as redes há dez partidas. O mesmo assim vice-artilheiro do time na temporada, com 10 tentos anotados, atrás apenas de Bruno Henrique, que tem 16, não demonstrou preocupação com o jejum.

“Claro que todo jogador quer fazer gol, mas já falei muitas vezes que me preocupo com o coletivo primeiro. Só penso em deixar tudo em campo para sair com a vitória. Se for com gol meu, ótimo, mas se não der para marcar e o time vencer, perfeito”, acrescentou.

O Santos segue na segunda colocação na tabela, com 48 pontos ganhos, dez a menos que o líder Corinthians. A partida contra o Vitória, que será na segunda-feira, encerra a 28ª rodada do Brasileirão. Ela está marcada para acontecer às 20h (de Brasília), no estádio do Pacaembu. Até o momento, a principal dúvida para Levir Culpi é o atacante Bruno Henrique, que acusou um desconforto na panturrilha.