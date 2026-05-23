São Paulo perde dupla ainda no primeiro tempo em duelo com Botafogo

Luciano e Sabino foram substiuídos no São Paulo ainda no primeiro tempo da partida contra o Botafogo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado. Os dois deixaram o gramado com problemas físicos.

Logo aos 3 minutos, Luciano abriu o placar para o Tricolor, mas já na comemoração demonstrou desconforto na panturrilha direita. O camisa 10 chegou a receber atendimento médico e tentou permanecer em campo, mas não suportou as dores. Aos 19 minutos, acabou substituído por Pedro Ferreira.

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Antes de deixar o gramado, Luciano ainda se envolveu em uma pequena confusão após uma falta a favor do São Paulo e acabou advertido com cartão amarelo. Com isso, o atacante está suspenso e desfalca a equipe no próximo compromisso pelo Brasileirão, diante do Remo, no próximo domingo (31), em Belém, pela 18ª rodada.

Já Sabino sentiu aos 43 minutos da etapa inicial, após uma dividida no campo de defesa. O zagueiro recebeu atendimento no gramado, mas não teve condições de continuar e deu lugar ao jovem Osório.

Filme repetido?

Não é a primeira vez recentemente que Luciano deixa uma partida do São Paulo por problema físico. No início do mês, o atacante já havia sido substituído ainda no primeiro tempo do duelo de volta da quinta fase da Copa do Brasil, ao sentir dores na posterior da coxa direita aos 37 minutos. Na ocasião, Ferreira entrou em seu lugar e acabou expulso no lance seguinte.