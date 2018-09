Santos recebe o Grêmio para manter embalo no Brasileirão

Em boa fase após seis jogos de invencibilidade e cinco sem sofrer gols, o Santos vê a vitória contra o Grêmio como a certeza de brigar por uma das vagas para a Libertadores da América em 2019.

O técnico Cuca tem Carlos Sánchez, convocado pela seleção uruguaia, como desfalque. Em compensação, Bruno Henrique retorna após cumprir suspensão automática. Luiz Felipe e Lucas Veríssimo podem ficar à disposição depois de lesões musculares na coxa.

Sem Sánchez, o treinador deve optar pelo atacante Derlis González aberto pela direita na segunda linha de quatro do esquema 4-4-2. Em treinamentos dessa semana, Cuca também testou outras três opções: Arthur Gomes, Jean Mota e Bryan Ruiz.

Renato tem desfalques para armar o Tricolor

Com muitos desfalques, o técnico Renato Gaúcho mantém mistério na escalação do time para o confronto diante do Peixe. Kannemann e Everton que estão a serviço da Seleção da Argentina e do Brasil, respectivamente, e só retornam ao clube em dez dias. Em suas vagas devem entrar Bressan e Alisson.

Suspenso, o lateral-esquerdo Bruno Cortez fica de fora e será substituído por Marcelo Oliveira. Maicon, Michel e Jael devem permanecer em Porto Alegre e serão preparados para o clássico Gre-Nal, deste domingo, no Beira-Rio.

O lateral-direito Léo Moura poderá ser preservado e assim Leonardo Gomes ganha uma chance entre os titulares. A formação do meio-campo deve contar com Ramiro, Cícero, Thaciano e Luan. Por fim, a dupla de ataque terá Alisson e André.

Atualmente o Tricolor Gaúcho ocupa o quarto lugar no Brasileirão, com 40 pontos. No primeiro turno, o Grêmio goleou o Santos por 5 a 1, na Arena.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X GRÊMIO

Local: Estádio Pacaembu, em São Paulo-SP

Data: 06 de setembro, quinta-feira

Horário: 19h00 (horário de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (Fifa-GO) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

SANTOS: Vanderlei, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo (Robson Bambu), Gustavo Henrique e Dodô; Derlis González, Alison, Diego Pituca e Rodrygo; Eduardo Sasha e Gabigol

Técnico: Cuca

GRÊMIO: Marcelo Grohe; Léo Gomes (Léo Moura), Bressan, Geromel e Marcelo Oliveira; Ramiro, Cícero, Thaciano e Luan, Alisson e André.

Técnico: Renato Gaúcho