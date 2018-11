Santos “congela” ida de Robson Bambu para o Atlético-PR

O Santos “congelou” a ida de Robson Bambu para o Atlético-PR. O zagueiro assinou pré-contrato com o Furacão e não tem mais vínculo com o Peixe desde o último dia 10.

O Alvinegro conseguiu uma tutela de urgência na Câmara de Nacional de Resolução de Disputas sob a alegação de prioridade na renovação do primeiro contrato profissional. O órgão deu “vitória parcial” para o clube da Baixada Santista e notificou Federação Paulista de Futebol e CBF para que o jogador não assine com outra equipe antes do fim do processo.

Se não puder renovar, o Santos quer pelo menos uma compensação. A multa para quebra do pré-contrato com o Atlético-PR é de R$ 2,8 milhões – o Corinthians tem interesse.

“Conseguimos uma tutela de urgência consistente em exigir que a CBF dê publicidade em seu sistema GestãoWeb do exercício pelo Santos do seu direito de preferência em relação a qualquer outro clube que pretenda registrar o jogador por meio da assinatura de novo contrato de trabalho, permitindo que o Santos possa pleitear pela possibilidade de equiparação e discussão nos autos do processo aforado de possível indenização em caso de frustração da preferência”, disse Rodrigo Gama Monteiro, gerente jurídico do Santos, à Gazeta Esportiva.

“Qualquer clube que queira registrar o jogador deverá assinar um termo de ciência do teor do processo proposto pelo Santos na CNRD, assim como CBF e FPF deverão comunicar ao Santos previamente sobre qualquer pedido de registro de novo contrato de trabalho com outro clube”, completou o advogado.

Como o Corinthians não tornou o interesse em proposta, Robson Bambu e seus representantes planejavam a apresentação ao Atlético-PR nos próximos dias. Com o imbróglio, o zagueiro terá de aguardar.