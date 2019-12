Santos aceita proposta por Yuri, mas Fluminense espera “ok” do Audax

O Fluminense está mais perto de contratar Yuri, volante com contrato no Santos até 31 de dezembro de 2020. Falta a liberação do Audax.

Como a Gazeta Esportiva antecipou, o Tricolor das Laranjeiras propôs uma “parceria” ao Peixe. E a resposta foi positiva nessa semana.

O Alvinegro possui 60% de Yuri, mas o meio-campista pretende permanecer no Rio de Janeiro e poderia assinar um pré-acordo para sair de graça em julho. Dessa forma, ele seria liberado agora em definitivo e 30% ficaria para o clube da Vila Belmiro em busca de lucro no futuro.

A divisão oferecida pelo Flu é 50% para si e 30% para o Santos. O Audax, atualmente com 40%, ficaria só com 20%. A equipe paulista tenta mais, mas o argumento utilizado pelos cariocas é de poder ter nada em alguns meses.

Sem repetir o mesmo desempenho do Audax no Santos e liberado pelo ex-técnico Jorge Sampaoli, Yuri fez 36 jogos no empréstimo ao Fluminense, 26 como titular e alguns como zagueiro improvisado.