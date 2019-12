Fluminense busca “parceria” com o Santos para manter Yuri

O Fluminense busca uma “parceria” com o Santos para manter Yuri em 2020. O contrato de empréstimo do volante termina em 31 de dezembro deste ano.

Como Yuri só tem mais um ano de vínculo com o Peixe, a ideia é negociar a liberação em definitivo, com parte dos direitos econômicos para o Alvinegro para lucro em venda futura.

O presidente José Carlos Peres ainda não respondeu a essa tentativa, mas a ordem é tentar lucrar ao máximo com os jogadores de volta após empréstimos ou reforçar o elenco com trocas.

Yuri participou de jogo beneficente na última quarta-feira, na Vila Belmiro, e mostrou dúvida entre Santos e Fluminense.

“Ano foi muito bom. Consegui ter sequência boa, joguei bastante. Isso aumenta a confiança. Não tive sequência boa no Santos como tive no Fluminense, isso faz diferença, ter ritmo de jogo… Mas a culpa não é de ninguém, é minha. Não desempenhei isso no Santos. Agora é trabalhar para 2020”, disse Yuri.

“A partir do momento do empréstimo já se fica com isso na cabeça. Queria ficar e vencer aqui, não aconteceu. Faz parte. Fica a frustração por não desempenhar o que esperaram de mim aqui. Queria jogar no Santos, mas fui emprestado e foi bom individualmente, joguei mais. Vou dar a vida onde estiver”, completou.

Sem repetir o mesmo desempenho do Audax no Santos e liberado pelo ex-técnico Jorge Sampaoli,Yuri fez 36 jogos pelo Fluminense, 26 como titular e alguns como zagueiro improvisado.