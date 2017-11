O atacante Romarinho ficou famoso em sua passagem pelo Corinthians pelas grandes atuações que tinha enfrentando o Palmeiras no Derby. Mesmo três anos após deixar o Alvinegro, ele segue provocando o rival em suas redes sociais.

Após a vitória do Timão por 3 a 2, no último domingo, o Verdão mais uma vez foi alvo do ex-camisa 31. Em vídeo publicado pelo perfil oficial do Corinthians no Twitter, Romarinho comentou mais um triunfo do time do Parque São Jorge.

“Estamos em 2017 e o Palmeiras não ganhou do Corinthians ainda? Eu já sabia”, afirma o jogador. No fundo da imagem, está a foto tirada pelos corintianos no lance do gol de Romero.

Atualmente, o atacante está atuando pelo Al Jazira, nos Emirados Árabes Unidos. Ele atuou pelo Corinthians entre 2012 e 2014. Além dos cinco gols em cinco confrontos contra o Palmeiras, ficou marcado por fazer o tento de empate na Bombonera, contra o Boca Juniors, na final da Libertadores vencida pelo Timão.