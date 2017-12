Roberto de Andrade esfria conversa por Scarpa: “Não estou animado”

O meia Gustavo Scarpa parece ser o objeto de desejo dos clubes paulistas para a próxima temporada, mas, nesta quarta-feira, o Corinthians se mostrou distante de fechar um negócio com o armador. Presente a Luque, no Paraguai, para o sorteio da fase de grupos da Libertadores da América, o presidente do clube, Roberto de Andrade, esfriou a possibilidade de o Alvinegro se reforçar com o atleta do Fluminense.

“É um grande jogador, não vamos esconder isso. Mas acho uma negociação um pouco difícil, não é fácil. Tem que envolver outros jogadores e, quando envolve outros jogadores, você precisa da concordância deles. Eu, particularmente, não estou muito animado com essa negociação. Não sei se ela vai avançar”, disse ele, em entrevista ao Fox Sports.

Posteriormente, em conversa com o Sportv, Roberto confirmou que os cariocas querem Léo Príncipe, Giovanni Augusto e Lucca envolvidos no negócio. Além deles, porém, ainda há a possibilidade de inclusão de um quarto nome, não revelado pelo dirigente. “Estamos vendo com o Carille quem ele realmente vai liberar para a negociação”, continuou.

Outro nome relacionado ao Alvinegro, o lateral esquerdo Juninho Capixaba, do Bahia, parece mais perto de um final feliz. Assim como Scarpa, Roberto deixou claro que precisa da complacência de alguns atletas para atingir seu objetivo, mas mostrou mais otimismo.

“Não vou nem usar esse termo moeda de troca, deprecia muito o jogador que está indo, se o jogador tem algum clube que queira, é porque tem o seu valor. Às vezes nosso elenco é extenso e acaba uma briga um pouco maior. Alguns jogadores interessam ao Bahia, vamos ver o que fazer”, continuou, confiante em entregar o cargo com um elenco forte para Fábio Carille.

“Estamos vendo outras posições, carências que o elenco tem, acho que até o meio de janeiro a gente já tenha concluído as negociações. O resto estamos iniciando conversas”, concluiu.