Reforçado, Corinthians recebe o Inter em confronto direto pela Libertadores

O Corinthians recebe o Internacional neste domingo, às 18h (de Brasília), em Itaquera, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Buscando garantir uma vaga na Copa Libertadores de 2020, a equipe comandada por Dyego Coelho terá pela frente um confronto direto e, se vencer, volta à zona de classificação para o torneio continental.

Para a importante partida deste fim de semana, o treinador interino do Corinthians conta com os retornos de Cássio e Fagner. O primeiro vinha tratando dores no quadril, enquanto o segundo vinha se recuperando de dores na coxa. Liberados, eles farão o primeiro jogo sob o comando de Dyego Coelho.

Quem também não deve ser preocupação para Coelho é Mateus Vital. O meia deixou o treino da última quinta por conta de uma pancada no tornozelo, mas nas atividades seguintes trabalho sem restrições e deve ser titular no meio-campo. Gabriel, suspenso, será substituído por Ralf.

Pelo lado do Internacional, a situação é um tanto quanto parecida. O técnico Zé Ricardo também tem reforços para a importante partida. Paolo Guerrero, que está com a seleção peruana nos EUA, se juntará à delegação colorada em São Paulo e deve ser acionado no ataque, apesar do longo tempo de viagem.

Inicialmente, a comissão técnica não contava com a presença do peruano, entretanto, devido ao cancelamento do amistoso entre Peru e Chile graças à decisão dos chilenos de não disputarem a partida por conta das manifestações políticas no país, Guerrero pôde voltar ao Brasil mais cedo, se limitando a enfrentar a Colômbia.

Caso Guerrero não tenha condições de ir para a partida pelo fato de a viagem dos EUA para o Brasil ser relativamente longa, Rafael Sóbis deverá assumir o papel de camisa 9 do Internacional contra o Corinthians.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X INTERNACIONAL

Local: Arena Corinthians, em São Paulo (SP)

Data: 17 de novembro, domingo

Horário: 18h (de Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (Fifa-RJ) e Silver Faria Sisquim (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Avelar; Ralf, Sornoza e Mateus Vital; Júnior Urso, Boselli e Janderson.

Técnico: Dyego Coelho

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick e D’Alessandro; William Pottker e Rafael Sobis

Técnico: Zé Ricardo