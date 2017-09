Lucas Fernandes se diz pronto para ser titular: “Chegou minha hora”

Com Cueva não sendo mais unanimidade e voltando de dois jogos pela seleção peruana, o jovem Lucas Fernandes pode ganhar espaço no meio de campo do São Paulo. O jogador de 19 vem se destacando nos treinos da equipe do Morumbi e acredita estar pronto para ser um dos homens de armação da equipe de Dorival Júnior, que vem pedindo intensidade para o seu time.

“Sim. Estou pronto. Trabalhei firme essas duas semanas. Venho trabalhando bastante ao longo do ano e estou preparando. Todo jogador quer uma sequência e estou buscando isso”, comentou o atleta da base Tricolor. “(Estou pronto para jogar) Não só no lugar do Cueva. Seja no lugar de quem for, estou trabalhando para fazer um bom jogo”.

“O Dorival tem pedido intensidade. Tenho buscando evoluir bastante na parte física. Isso é o que estou precisando no momento. Estou tentando ser bastante intenso para conseguir fazer isso em campo”, completou.

Diferente de outros jogadores da base do São Paulo, inclusive alguns que não estão mais no elenco, Lucas Fernandes nunca conseguiu se firmar como titular. Para o meia, o principal motivo disso é que ele foi atrapalhado por lesões.

“Infelizmente foram as lesões que me deixaram um pouco para trás. Não quero me comprar aos meus amigos que foram embora. Cada um tem o seu tempo e, desde as lesões que eu tive, venho buscando a minha melhor forma física. Estou me sentindo melhor preparado para tentar me fixar na equipe. Acho que chegou minha hora e estou preparado para ajudar o são Paulo”, encerrou.

