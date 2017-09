Aplaudido por Dorival, Lucas Fernandes pode assumir lugar de Cueva

O meio-campista Cueva não é mais unanimidade no São Paulo. O jogador vem sendo questionado por parte da torcida e até mesmo Dorival Júnior já “puxou a orelha” do peruano publicamente. Atualmente defendendo a seleção de seu país na disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, o camisa 10 pode perder lugar no time titular do Tricolor para o jovem Lucas Fernandes.

Aos 19 anos, o meia Lucas Fernandes vem sendo utilizado por Dorival Júnior na mesma posição que Cueva, fora dos treinos há uma semana. Veloz, voluntarioso na marcação e com chutes de longa distância com as duas pernas, é comum ver companheiros e comissão técnica elogiando o jovem jogador. O último a dedicar algumas palavras a Lucas foi o volante Petros.

“O Lucas Fernandes é um jogador que tem nosso total apoio. Grande cria da casa e vejo talento e personalidade nele. Tenho certeza que no futuro vai ser um dos grandes líderes desse clube. Não sei se o Dorival já decidiu (se Cueva sai do time), mas ele já está preparado”, avaliou Petros em entrevista coletiva na última segunda-feira.

Se Dorival ainda não sabe quem irá escalar para enfrentar a Ponte Preta, no próximo sábado, no estádio do Morumbi, o treino da última segunda pode ter colocado ainda mais dúvidas na cabeça do comandante são-paulino. Escalado no time titular, Lucas Fernandes arrancou aplausos de Dorival em diversos momentos da atividade, assim como elogios da comissão técnica e de jornalistas que o acompanhavam.

O jovem chamou a atenção ao marcar belo gol encobrindo o goleiro em uma primeira atividade. Em seguida, o meia foi destaque em um “mini-coletivo” comandado por Dorival, marcando gol de fora da área e dando duas belas assistências para Hernanes.

Depois da derrota para o São Paulo, Dorival mostrou insatisfação com o futebol de Cueva, que foi substituído no início do segundo tempo. Apesar dos recentes questionamentos, Cueva também chamou a atenção na última semana. O meia marcou belo gol de fora da área na vitória por 2 a 0 sobre a Bolívia, nas Eliminatórias.

* Especial para a Gazeta Esportiva